La alternativa al Toyota Highlander, GAC S9, se vende en Rusia desde 6,8 millones de rublos

Se ha anunciado el precio del crossover híbrido de tamaño completo GAC S9 para el mercado ruso. El nuevo modelo tiene un precio de 6,8 millones de rublos (aproximadamente 70.000 $) en una única versión SX Premium. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de inicio de ventas, el vehículo está llamando la atención por su rico equipamiento y capacidades técnicas. Ixbt.com informa .

La versión SX Premium cuenta con suspensión adaptativa, llantas de 21 pulgadas, cámaras de 360 grados y modernos sistemas de asistencia al conductor. El interior incluye un head-up display, climatizador de tres zonas, así como funciones de calefacción, ventilación y masaje para los asientos de la primera y segunda fila. El volante, el parabrisas y los inyectores del limpiaparabrisas están calefactados, y los asientos están tapizados en cuero Nappa de alta calidad.

El GAC S9 pertenece al segmento de los crossovers grandes con una longitud de 5060 mm. El vehículo se basa en una arquitectura híbrida en serie y está equipado con tracción total (AWD). La potencia total del sistema es de 340 CV, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos. El tren motriz consta de un motor de combustión interna de 1,5 litros y una batería CATL de 44,5 kWh.

Una de las ventajas del sistema híbrido es su eficiencia: ofrece una autonomía exclusivamente eléctrica de 208 km (ciclo NEDC) y una autonomía total de 1019 km. La batería CATL puede cargarse del 30 % al 80 % en solo 15 minutos en estaciones de carga rápida. Por un costo adicional, los clientes pueden elegir entre dos opciones exteriores: un diseño totalmente negro o una carrocería bitono.