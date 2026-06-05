Los coches en el Reino Unido envejecen, pero los compradores aún temen el alto kilometraje

Según nuevos datos, aunque la edad media de los coches en las carreteras del Reino Unido ha alcanzado máximos históricos, los compradores de coches de segunda mano siguen dudando en adquirir vehículos con más de 100.000 millas (aproximadamente 160.000 km). Una encuesta realizada por eBay reveló que el 72 % de los conductores teme los cuentakilómetros de seis dígitos y el 52 % evita los coches con más de 50.000 millas. Según Autocar.co.uk informa .

Mientras tanto, los datos de la DVLA indican que la edad media de los coches en las carreteras británicas es ahora de 10 años. Esta cifra era de nueve años en 2020 y de ocho años en 2018. Según una investigación de Car.co.uk, la edad a la que los coches son desguazados también ha aumentado de 15 años en 2021 a casi 17 años. Los expertos creen que la antigua noción de «alto kilometraje significa coche inservible» ha perdido su validez hoy en día.

Paul Toomer, fundador del concesionario CarPod, destaca que los coches modernos son significativamente más fiables y duraderos que sus predecesores. Ante el aumento de los precios, la actitud de los compradores hacia los vehículos con alto kilometraje está empezando a cambiar. Por ejemplo, un Audi Q3 1.5 TFSI S Line de 2021 con 125.000 millas se valora en alrededor de 14.000 libras esterlinas, mientras que el mismo modelo con 50.000 millas cuesta 20.000 libras esterlinas.

Curiosamente, los vehículos electrificados también están recorriendo grandes distancias sin problemas. Los datos muestran que más de 93.000 coches híbridos han recorrido más de 100.000 millas, y 32.000 de ellos han superado las 200.000 millas. Incluso entre los coches eléctricos Tesla Model S, hay decenas de ejemplos con más de 150.000 millas, lo que demuestra la durabilidad de estas tecnologías.