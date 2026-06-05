El Lada Azimut contará con un sistema de calefacción de lunas delanteras único en el mundo

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El Lada Azimut contará con un sistema de calefacción de lunas delanteras único en el mundo

AvtoVAZ ha confirmado que el nuevo crossover Lada Azimut estará equipado con un sistema de calefacción único. En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el vicepresidente de la compañía, Sergey Gromak, declaró inicialmente que se trataba de un «sistema de calefacción de los espejos retrovisores laterales que no existe en ningún otro lugar del mundo». Sin embargo, el fabricante aclaró posteriormente esta información, indicando que se trató simplemente de un desliz verbal. Ixbt.com informa .

Según el comunicado oficial, la característica se refiere en realidad a la función de calefacción de las lunas de las puertas delanteras. Esta tecnología no está disponible actualmente en ningún otro vehículo del mercado ruso. Los representantes de la compañía corrigieron el error con humor, enfatizando que el modelo Lada Azimut contará con un sistema de calefacción especial tanto para los espejos retrovisores laterales como para las lunas de las puertas delanteras.

Se informa que las lunas laterales se calientan mediante filamentos calefactores especiales, al igual que las lunas delantera y trasera. El conductor podrá activar y desactivar esta función mediante un botón independiente. Esta solución está diseñada para mejorar la visibilidad del conductor, especialmente en condiciones climáticas frías.

Actualmente, AvtoVAZ se está preparando para la producción en serie del crossover Lada Azimut. Se ha anunciado que la paleta de colores del modelo se ampliará a ocho opciones y que las variantes con motor turbo están siendo sometidas a pruebas. Se espera que las ventas del vehículo comiencen en el otoño de este año.

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Abror Shuhratov
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