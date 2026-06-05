Audi presenta el superdeportivo Nuvolari: 987 CV y más de 350 km/h

Audi ha presentado oficialmente su nuevo superdeportivo insignia, el Nuvolari. Este vehículo reemplaza al discontinuado modelo R8, convirtiéndose en el coche de serie más potente de la historia de la marca. El nuevo modelo destaca no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su diseño exterior, que marca la futura dirección de diseño de la marca Audi. Según Ixbt.com informa .

El corazón del Nuvolari es un sistema híbrido compuesto por un motor V8 biturbo de 4,0 litros y tres motores eléctricos. La potencia total del sistema es de 987 caballos de vapor, con el motor de combustión interna capaz de alcanzar las 10.000 rpm. El coche también puede circular en modo puramente eléctrico en distancias cortas gracias a una batería de 7,3 kWh.

Las prestaciones dinámicas son impresionantes: el superdeportivo acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,6 segundos y alcanza los 200 km/h en 6,8 segundos. La velocidad máxima supera los 350 km/h. El uso extensivo de plástico reforzado con fibra de carbono en el chasis ayuda a compensar el peso del sistema híbrido. Además, el vehículo cuenta con elementos aerodinámicos activos similares al sistema de reducción de arrastre (DRS) utilizado en la Fórmula 1.

Técnicamente, el Nuvolari comparte similitudes con los nuevos modelos híbridos de Lamborghini, lo que indica el uso de una plataforma común dentro del Grupo Volkswagen. La producción se limitará a solo 499 unidades. Las primeras entregas están previstas para la primera mitad de 2027.