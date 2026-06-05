Se elimina una importante restricción a la importación de vehículos

Se han anunciado buenas noticias que serán un verdadero regalo festivo para los entusiastas del automóvil y los empresarios de nuestro país. Uno de los mayores obstáculos en el proceso de importación de vehículos desde el extranjero para necesidades personales o de servicio por parte de personas físicas y jurídicas en Uzbekistán ha pasado oficialmente a la historia. La restricción sobre la emisión de un certificado de conformidad para solo un coche al año ha sido completamente abolida.

Esta noticia revolucionaria se reflejó en el correspondiente Decreto Presidencial n.º 4 de junio firmado el 104 por el jefe de nuestro estado este año.

Importante modificación del reglamento técnico

De acuerdo con este documento histórico, las normas del Reglamento Técnico General «Sobre la seguridad de los vehículos de ruedas puestos en circulación» actualmente vigente en nuestro país han sido revisadas fundamentalmente y se han introducido enmiendas serias.

¿Cómo era el procedimiento anterior? Según la norma anteriormente vigente, independientemente de cuántos coches los ciudadanos ordinarios o las empresas importaran del extranjero para sus propias necesidades durante un año natural, se expedía un certificado de conformidad oficial solo para uno de ellos. Esto, en sí mismo, creaba restricciones artificiales para muchos entusiastas del automóvil y empresarios.

¿Cómo será el nuevo procedimiento? Mediante el Decreto Presidencial, esta cláusula restrictiva ha sido eliminada por completo del reglamento. Ahora, los ciudadanos y las personas jurídicas pueden importar cualquier cantidad de vehículos para sus propias necesidades durante el año sin restricciones y obtener certificados para todos ellos según el procedimiento establecido.

¿Cuándo entró en vigor la nueva legislación?

El aspecto más alegre de esta noticia es que no es necesario esperar mucho para probar estos beneficios en la práctica.

Tipo y número de documento Fecha de firma Fecha de entrada en vigor Decreto n.º 104 del Presidente de la República de Uzbekistán 4 de junio de 2026 A partir del 5 de junio de 2026

Como se puede ver en la tabla, este decreto oficialmente 5 de junio de 2026 entró en pleno vigor jurídico y fue dirigido a su ejecución a partir de la fecha.

Comentario de Zamin: Esta decisión es un paso muy grande hacia el desarrollo de una competencia sana en el mercado automotriz de Uzbekistán y la libertad para que la población importe vehículos de calidad desde el extranjero. El procedimiento de emitir un certificado para solo un coche al año causaba inconvenientes para muchos de nuestros compatriotas. La eliminación de la restricción contribuirá sin duda a un aumento en la variedad de coches extranjeros en el mercado y a una estabilización significativa de los precios.

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