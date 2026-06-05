Lada Granta se equipará con transmisión CVT como Lada Vesta

·50·Auto
Lada Granta se equipará con transmisión CVT como Lada Vesta

El coche más popular de Rusia, el Lada Granta, recibirá un nuevo tipo de transmisión en los próximos años. Según el CEO de AvtoVAZ, Maxim Sokolov, el modelo se equipará con una transmisión CVT WLY, similar a la del Lada Vesta. Esto fue informado por Ixbt.com noticias fuente.

Los ingenieros tuvieron que realizar cambios técnicos significativos para adaptar esta transmisión al modelo Granta. Inicialmente, la unidad no cabía bajo el capó, por lo que no solo se rediseñó la carcasa de la CVT, sino también algunos paneles de la carrocería.

La nueva transmisión funcionará exclusivamente con el motor de 8 válvulas de 90 caballos. Según Sokolov, esta combinación garantiza la durabilidad a largo plazo de la unidad, con una vida útil cercana a la del motor.

Se necesitará tiempo para adaptar las líneas de producción y completar todas las pruebas. Por lo tanto, se prevé que los coches Lada Granta equipados con CVT entren en la línea de montaje en la primera mitad de 2027.

AvtoVAZLada GrantaLada VestaTransmisión CVTAutomóvil
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se elimina una importante restricción a la importación de vehículosSe elimina una importante restricción a la importación de vehículosAyer, 16:52Los coches en el Reino Unido envejecen, pero los compradores aún temen el alto kilometrajeLos coches en el Reino Unido envejecen, pero los compradores aún temen el alto kilometrajeAyer, 10:25El Lada Azimut contará con un sistema de calefacción de lunas delanteras único en el mundoEl Lada Azimut contará con un sistema de calefacción de lunas delanteras único en el mundoAyer, 09:25Audi presenta el superdeportivo Nuvolari: 987 CV y más de 350 km/hAudi presenta el superdeportivo Nuvolari: 987 CV y más de 350 km/hAyer, 23:55Audi presenta un nuevo superdeportivo híbrido V8 para reemplazar al R8Audi presenta un nuevo superdeportivo híbrido V8 para reemplazar al R804.06, 18:57
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Auto noticias

El Papa sube a un nuevo coche eléctrico, las acciones de Ferrari caen (vídeo)
El Papa sube a un nuevo coche eléctrico, las acciones de Ferrari caen (vídeo)
Una marca famosa planea fabricar automóviles en Uzbekistán
Una marca famosa planea fabricar automóviles en Uzbekistán
BYD presenta su nuevo modelo crossover insignia Hiace 08
BYD presenta su nuevo modelo crossover insignia Hiace 08
La tercera generación del BYD Yuan Plus se presentará el 21 de mayo
La tercera generación del BYD Yuan Plus se presentará el 21 de mayo
Nuevo Lada Niva Legend presentado: Motor más potente y suspensión actualizada
Nuevo Lada Niva Legend presentado: Motor más potente y suspensión actualizada
Presentado el pick-up blindado Rezvani Fortress de 850 CV
Presentado el pick-up blindado Rezvani Fortress de 850 CV
Zeekr ya no es líder: se anuncian los coches más inteligentes de China
Zeekr ya no es líder: se anuncian los coches más inteligentes de China
Hongqi Guoya: Un sedán de lujo que compite con el Mercedes-Maybach S-Class
Hongqi Guoya: Un sedán de lujo que compite con el Mercedes-Maybach S-Class