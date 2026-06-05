Lada Granta se equipará con transmisión CVT como Lada Vesta

El coche más popular de Rusia, el Lada Granta, recibirá un nuevo tipo de transmisión en los próximos años. Según el CEO de AvtoVAZ, Maxim Sokolov, el modelo se equipará con una transmisión CVT WLY, similar a la del Lada Vesta. Esto fue informado por Ixbt.com noticias fuente.

Los ingenieros tuvieron que realizar cambios técnicos significativos para adaptar esta transmisión al modelo Granta. Inicialmente, la unidad no cabía bajo el capó, por lo que no solo se rediseñó la carcasa de la CVT, sino también algunos paneles de la carrocería.

La nueva transmisión funcionará exclusivamente con el motor de 8 válvulas de 90 caballos. Según Sokolov, esta combinación garantiza la durabilidad a largo plazo de la unidad, con una vida útil cercana a la del motor.

Se necesitará tiempo para adaptar las líneas de producción y completar todas las pruebas. Por lo tanto, se prevé que los coches Lada Granta equipados con CVT entren en la línea de montaje en la primera mitad de 2027.