El luchador de Pop-MMA Saturn multado

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El luchador de Pop-MMA Saturn multado

El luchador uzbeko de pop-MMA Ogabek Abdumominov, conocido como Saturn, ha sido sancionado administrativamente por un video publicado en redes sociales. El Departamento de Seguridad Vial de Taskent informó de ello el 3 de junio.

Según los informes, el video que muestra al atleta conduciendo sin cinturón de seguridad provocó un amplio debate en las redes sociales.

Posteriormente, el Departamento de Búsqueda del Departamento de Seguridad Vial de Taskent citó al infractor y levantó el acta administrativa correspondiente.

Ogabek Abdumominov admitió haber conducido sin cinturón de seguridad y reconoció que el video causó una gran controversia.

«Conduje sin cinturón de seguridad. Después de que el video se publicara en las redes sociales, causó un amplio debate. Esto no volverá a suceder», dijo el luchador de pop-MMA.

Ogabek AbdumominovTaskentSaturn
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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