Ziyoda estrena su maravillosa canción «Yomoney»

La famosa cantante uzbeka Ziyoda se prepara para presentar su última novedad musical a sus fans. La artista anunció a través de sus redes sociales que su nueva canción, titulada «Yomoney», se lanzará pronto.

La cantante publicó un breve vídeo con el pie de foto: «Pronto una nueva canción para vosotros: ‘Yomoney’». Este anuncio atrajo rápidamente la atención de los fans y generó numerosos comentarios.

Los fans que siguen la obra de Ziyoda han expresado gran interés por la nueva canción, deseando suerte y éxito a la cantante. Algunos destacaron que el título de la canción es original y mostraron curiosidad por el estilo del estreno.