Ziyoda estrena su maravillosa canción «Yomoney»

·114·Cultura
Ziyoda estrena su maravillosa canción «Yomoney»

La famosa cantante uzbeka Ziyoda se prepara para presentar su última novedad musical a sus fans. La artista anunció a través de sus redes sociales que su nueva canción, titulada «Yomoney», se lanzará pronto.

La cantante publicó un breve vídeo con el pie de foto: «Pronto una nueva canción para vosotros: ‘Yomoney’». Este anuncio atrajo rápidamente la atención de los fans y generó numerosos comentarios.

Los fans que siguen la obra de Ziyoda han expresado gran interés por la nueva canción, deseando suerte y éxito a la cantante. Algunos destacaron que el título de la canción es original y mostraron curiosidad por el estilo del estreno.

UzbekistánZiyodaYomoney
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Miembro de Via Marokand sorprende a todos al sostener el micrófono al revés en el escenarioMiembro de Via Marokand sorprende a todos al sostener el micrófono al revés en el escenarioAyer, 12:19Ocurrió un incidente inesperado en el concierto de Yulduz UsmonovaOcurrió un incidente inesperado en el concierto de Yulduz UsmonovaAyer, 11:01Mirshakar Fayzulloyev se convierte en el primer cómico de stand-up en recibir la medalla ShuhratMirshakar Fayzulloyev se convierte en el primer cómico de stand-up en recibir la medalla ShuhratAyer, 10:35La esperada canción «No Stress» de Rayhon lanzada en todas las plataformasLa esperada canción «No Stress» de Rayhon lanzada en todas las plataformasAyer, 08:41Miles de fans en Namangan dejaron asombrada a Yulduz Usmonova (Video)Miles de fans en Namangan dejaron asombrada a Yulduz Usmonova (Video)Ayer, 08:11
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Cultura noticias

Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China
Nuevo dúo "Xorazmning qizlari" de Botir Qodirov y Shahlo Salayeva
Nuevo dúo "Xorazmning qizlari" de Botir Qodirov y Shahlo Salayeva