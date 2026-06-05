Miles de fans en Namangan dejaron asombrada a Yulduz Usmonova (Video)

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Miles de fans en Namangan dejaron asombrada a Yulduz Usmonova (Video)

La visita de la Artista del Pueblo de Uzbekistán, Yulduz Usmonova, a Namangan causó más revuelo del esperado.

Muchos fans se reunieron con antelación en las carreteras por donde pasaría su coche para recibir a la cantante. En cuanto apareció el coche de Yulduz Usmonova, estallaron gritos, aplausos y ruidos alegres entre la multitud.

La cantante no permaneció indiferente a sus fans: bajó la ventanilla del coche y saludó sinceramente a todos agitando la mano. Esto elevó aún más el ánimo de los congregados.

Al inicio del concierto, el número de espectadores asombró a todos. Se habían reunido tantas personas que incluso la propia cantante se sorprendió por tanta atención y cariño, sin poder ocultar su alegría.

Este evento se ha extendido ampliamente en las redes sociales, recibiendo cálidas respuestas y asombro por parte de los fans.

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