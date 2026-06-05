La esperada canción «No Stress» de Rayhon lanzada en todas las plataformas

La nueva canción y el videoclip tan esperados «No Stress» de la cantante Rayhon Ganiyeva se lanzaron hoy en todas las plataformas musicales.

Rayhon anunció en su página de redes sociales que la canción ya está disponible para escuchar en emisoras de radio, su canal de YouTube y plataformas musicales.

La cantante expresó que espera con ansias las opiniones y comentarios de los fans, destacando que cada obra creativa se crea para el amor y el apoyo de los oyentes.

«Espero que os guste la canción. Estemos siempre juntos y, lo más importante, nunca estreséis», escribió Rayhon.