Mirshakar Fayzulloyev se convierte en el primer cómico de stand-up en recibir la medalla Shuhrat

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Mirshakar Fayzulloyev se convierte en el primer cómico de stand-up en recibir la medalla Shuhrat

El cómico de stand-up Mirshakar Fayzulloyev fue galardonado con la medalla Shuhrat. Recibió este reconocimiento de acuerdo con el decreto presidencial que honra a los representantes de la cultura, el arte y la literatura.

Según el artista, estaba con su familia cuando escuchó la buena noticia. Al principio, no entendía por qué lo felicitaban, pero luego le enviaron capturas de pantalla del decreto.

«No tenía ni idea. Todos empezaron a felicitarme. Luego yo mismo me puse muy contento», dice Mirshakar Fayzulloyev.

Sus padres también se alegraron con la noticia. Según el artista, esta es la segunda medalla Shuhrat en su familia, ya que su padre había recibido anteriormente un premio similar.

Mirshakar FayzulloyevMedalla ShuhratUzbekistán
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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