Miembro de Via Marokand sorprende a todos al sostener el micrófono al revés en el escenario

Rashid, miembro del grupo «Via Marokand», compartió en sus redes sociales un vídeo que divirtió a sus seguidores. Muestra un incidente divertido ocurrido durante uno de los programas en los que participó.

En el vídeo se ve a Rashid sosteniendo el micrófono al revés mientras los miembros del grupo interpretaban una canción. Su compañera de escenario, Aziza, notó la situación e intentó avisar al cantante con gestos.

Rashid también dejó un comentario humorístico en el vídeo. «Supongo que soy la segunda persona del mundo en sostener un micrófono al revés», escribió el artista.

El clip fue bien recibido por los fans. En los comentarios, muchos encontraron la situación graciosa y desearon suerte y nuevos éxitos creativos a los miembros del grupo.

El vídeo se volvió viral rápidamente en las redes sociales, mejorando el ánimo de los usuarios.