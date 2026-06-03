Encontrada la doble de la cantante Jasmin

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Encontrada la doble de la cantante Jasmin

Los videos de una chica que guarda un gran parecido con la cantante Jasmin están siendo ampliamente comentados en las redes sociales.

En el siguiente video, la chica habla sobre si se parece o no a la cantante Jasmin. Cuenta que la gente a su alrededor siempre la compara con Jasmin.

Muchos usuarios destacan que su apariencia, sus rasgos faciales y ciertos gestos les recuerdan a la famosa cantante. Por ello, la chica ha despertado rápidamente un gran interés en internet.

Jasmin
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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