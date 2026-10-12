Naoya Inoue se enfrentará al invicto Jesse Rodriguez

Una de las estrellas más brillantes del boxeo profesional, campeón mundial indiscutible de peso supergallo Naoya Inoue ha anunciado oficialmente a su próximo oponente. La superestrella japonesa se enfrentará al invicto estadounidense, actual poseedor del cinturón WBA Super Jesse Rodriguez en el cuadrilátero.

En Corea del Sur durante una velada de boxeo (mientras asistía al combate de su compañero de entrenamiento Taku Kuwahara), Inoue señaló en una entrevista que ya ha comenzado la preparación para este enfrentamiento. Este histórico mega-combate está programado para marzo de 2027. está programado para marzo de 2027.

Dos campeones invictos en el ring: números y nivel

Este enfrentamiento es considerado la cúspide del boxeo moderno, ya que ninguno de los dos boxeadores ha probado la derrota en su carrera:

Jesse Rodriguez (24-0, 17 KO): El boxeador estadounidense, que cumplirá 27 años a principios del próximo año, ya ha logrado títulos mundiales en tres categorías de peso (de 50,8 kg a 53,5 kg) y ha ganado sus 24 combates;

Naoya Inoue (33-0, 27 KO): El boxeador japonés de 33 años, apodado «The Monster», ha sido campeón mundial en cinco categorías de peso diferentes (de 49 kg a 55,3 kg).

Un récord histórico: un estatus igualado solo por Crawford y Usyk

La posición de Naoya Inoue en el boxeo moderno lo sitúa entre los más grandes luchadores:

Campeón indiscutible en dos categorías: Es uno de los pocos atletas que se ha convertido en campeón mundial indiscutible en dos categorías de peso diferentes en la era de los cuatro cinturones principales (WBC, WBA, IBF, WBO);

El trío de élite: En la historia del boxeo moderno, solo tres leyendas han logrado este increíble hito — Terence Crawford, Oleksandr Usyk y Naoya Inoue.

El choque esperado en la primavera de 2027 entre estos dos noqueadores invictos promete ser uno de los enfrentamientos más intensos de los últimos años.