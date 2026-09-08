Naoya Inoue revela su último gran objetivo de carrera

El campeón mundial indiscutible Naoya Inoue ha hecho una declaración importante sobre la siguiente etapa de su carrera. El boxeador japonés expresó su disposición a aceptar un nuevo y serio desafío en lugar de permanecer en su categoría de peso actual.

El plan de Inoue depende de un oponente. Si no puede enfrentarse al esperado Jesse Rodriguez es posible que no se limite solo a defender sus cinturones de campeón.

Se abre una nueva categoría de peso para Inoue

Inoue enfatizó que su posición actual no ha cambiado. Sin embargo, si no se organiza una pelea contra Jesse Rodriguez, está considerando seriamente la opción de subir a una categoría de peso superior.

« En realidad, mi posición no ha cambiado. Si no se organiza la pelea contra Jesse Rodriguez, pensaré en pasar a la categoría de peso pluma », dijo Inoue.

Esta declaración significa que podría abrirse una nueva página en la carrera de la estrella japonesa.

A Inoue no le interesan las «peleas seguras»

Inoue entiende bien que se acerca a una etapa decisiva de su carrera. Por eso, no quiere pasar sus últimos dos o tres años eligiendo oponentes con cautela.

« No quiero pasar los últimos dos o tres años de mi carrera en "juegos" seguros. Quiero subir a una categoría de peso más pesada y plantearme un nuevo desafío », citó The Ring al boxeador japonés.

Para Inoue, esto no es un simple cambio de peso. El campeón japonés tiene como objetivo probarse una vez más al más alto nivel.

¿Por qué es importante la pelea contra Rodriguez?

El nombre de Jesse Rodriguez tiene una importancia especial en los planes futuros de Inoue. Si este enfrentamiento se lleva a cabo, el boxeador japonés tendrá la oportunidad de permanecer en su categoría de peso actual.

De lo contrario, se le presenta otra opción:

subir a una categoría de peso superior;

enfrentarse a nuevos oponentes;

probar su estatus de campeón en otra categoría;

dedicar los últimos años de su carrera a peleas de máximo nivel.

En este sentido, el destino de la pelea contra Rodriguez podría determinar la dirección futura de la carrera de Inoue.

¿Cómo terminó la última pelea de Inoue?

Naoya Inoue disputó su última pelea contra Junto Nakatani. En el esperado gran enfrentamiento, dos reconocidos boxeadores japoneses midieron sus fuerzas en el ring.

Al final de la pelea, Inoue ganó por puntos tras la decisión de los jueces.

Este resultado demostró una vez más su deseo de continuar con la competencia de alto nivel.

Ahora la pregunta principal es: ¿a dónde subirá Inoue?

El campeón mundial indiscutible tiene dos caminos posibles: organizar el esperado enfrentamiento con Jesse Rodriguez o subir a un peso superior para aceptar un nuevo desafío.

La señal dada por el propio Inoue es clara: no quiere pasar el resto de su carrera contra oponentes fáciles.

Por lo tanto, si la pelea contra Rodriguez no se concreta, el próximo gran objetivo para Naoya Inoue será probarse en una categoría de peso superior. Esto podría convertirse en una de las etapas más serias e interesantes de su carrera profesional.