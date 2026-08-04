Dos uzbekos lideran el ranking de la WBA: entra un nuevo nombre

El boxeo profesional uzbeko continúa reforzando su posición en el escenario mundial. En el ranking actualizado de la Asociación Mundial de Boxeo para julio aparecen nueve representantes de Uzbekistán.

Bektemir Meliqo‘ziyev y Muhammad Shekhov siguen siendo los retadores número uno en sus respectivas categorías. Ruslan Abdullaev, por su parte, entró por primera vez en el top 15 oficial de la WBA.

Dos uzbekos en el top 3 de una misma categoría

La situación más destacada se observa en el peso supergallo. Muhammad Shekhov conserva el primer puesto, mientras que el excampeón mundial Murodjon Akhmadaliev ocupa la tercera posición.

En esta división, el cinturón de supercampeón de la WBA pertenece al japonés Naoya Inoue. Por tanto, dos boxeadores uzbekos aparecen al mismo tiempo en el top 3 de una categoría.

Shekhov ascendió al primer puesto en mayo tras derrotar por decisión a Yeru Betancourt en una pelea eliminatoria a 12 asaltos. En el ranking de julio también mantiene su condición de retador mejor posicionado.

Sin embargo, ocupar el primer puesto no significa que se programe de inmediato una pelea por el título. El comité de campeonatos de la WBA debe tomar una decisión específica sobre una defensa obligatoria y establecer un plazo de negociación para las partes.

El estatus de Meliqo‘ziyev es aún más claro

Bektemir Meliqo‘ziyev se mantiene primero en el peso supermediano. Junto a su nombre en el ranking oficial de la WBA aparece la indicación OC — Official Challenger, es decir, retador oficial.

Se trata de un estatus más importante que un simple primer puesto. Indica que Meliqo‘ziyev es el principal candidato a disputar el título mundial.

El campeón mundial supermediano de la WBA es el mexicano Jaime Munguia. En mayo de 2026, conquistó el cinturón al derrotar por decisión a Jose Armando Resendiz.

De este modo, el objetivo más probable de Meliqo‘ziyev es actualmente una pelea por el título contra Munguia. No obstante, todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha, el lugar del combate ni el estado de las negociaciones.

Ruslan Abdullaev entra en el top 15

Una de las principales novedades del ranking de julio está relacionada con Ruslan Abdullaev. Ocupa el puesto 13 en el peso superwélter y entra por primera vez en la lista oficial del top 15 de la WBA.

Abdullaev ocupaba el puesto 16 en la lista interna ampliada de junio. Por eso, es más preciso describir su resultado actual no como una primera evaluación, sino como su primera entrada en el top 15 oficial .

El hecho de haber logrado este resultado al comienzo de su carrera profesional tiene una importancia especial. Según la WBA, su récord oficial es de cuatro victorias y ninguna derrota, con dos triunfos por nocaut.

El campeón de esta categoría es el estadounidense Gary Antuanne Russell. Abdullaev todavía no está cerca de una pelea por el título, pero cada victoria dentro del top 15 puede permitirle subir posiciones.

Los boxeadores uzbekos en el ranking completo

En la lista oficial de la WBA correspondiente a julio, los boxeadores uzbekos ocupan las siguientes posiciones:

Boxeador Categoría de peso Posición Bektemir Meliqo‘ziyev Peso supermediano 1 Muhammad Shekhov Peso supergallo 1 Murodjon Akhmadaliev Peso supergallo 3 Hasanboy Dusmatov Peso mosca 6 Israил Madrimov Peso superwélter 7 Otabek Kholmatov Peso pluma 8 Shakhram Giyasov Peso wélter 8 Sirochbek Ismoilov Peso ligero 13 Ruslan Abdullaev Peso superwélter 13

En la lista oficial, el nombre de Sirochbek Ismoilov aparece en forma abreviada como Siro Choi . Ocupa el puesto 13 en la división del peso ligero, cuyo cinturón mundial está actualmente vacante.

Dusmatov se mantiene estable en el ranking

Hasanboy Dusmatov conserva el sexto puesto del ranking de la WBA. En la lista oficial aparece no en el peso mínimo, sino en la división de peso mosca — flyweight . El campeón de la WBA en esta categoría es Ricardo Rafael Sandoval.

Dusmatov se mantiene de forma estable en esta posición desde comienzos de 2026. Para acercarse al título, podría necesitar una victoria sobre un rival mejor clasificado o una pelea eliminatoria de la WBA.

Kholmatov y Giyasov, entre los diez mejores

Otabek Kholmatov conserva el octavo puesto en el peso pluma. El campeón de esta división es el estadounidense Brandon Figueroa, quien conquistó el cinturón de la WBA al detener a Nick Ball en el duodécimo asalto en febrero de 2026.

Shakhram Giyasov también se mantiene octavo en el peso wélter. En esta categoría, el cinturón de supercampeón de la WBA pertenece a Rolando Romero, mientras que el título mundial regular está en manos de Jack Catterall.

Ambos boxeadores están en el top 10, por lo que una o dos victorias importantes podrían acercarlos a una pelea eliminatoria. Sin embargo, la elección del rival y el estatus del combate serán factores decisivos.

Madrimov sigue séptimo

En el peso superwélter, Israil Madrimov conserva el séptimo puesto. El campeón de la WBA en esta división es Jaron Ennis.

Madrimov cuenta con más experiencia que otros retadores del ranking, ya que anteriormente fue campeón mundial de la WBA y se enfrentó a rivales de la élite.

No obstante, para regresar a los puestos más altos necesita vencer a un rival fuerte clasificado en el peso superwélter.

Dos de los nueve boxeadores están muy cerca de una pelea por el título

El nuevo ranking demuestra que el boxeo profesional uzbeko no depende únicamente de algunas estrellas: se está formando un grupo de boxeadores competitivos en varias categorías de peso.

Actualmente:

dos boxeadores ocupan el primer puesto;

otro boxeador está en el top 3;

cuatro representantes figuran en el top 10;

dos boxeadores jóvenes aparecen en el top 15.

La mayor atención se centra en Bektemir Meliqo‘ziyev y Muhammad Shekhov. Meliqo‘ziyev tiene el estatus de retador oficial, mientras que Shekhov lidera una división en la que Naoya Inoue es campeón.

La entrada de Ruslan Abdullaev en el top 15 también demuestra que el número de uzbekos presentes en esta lista podría seguir aumentando en los próximos años.

¿Cuál de los boxeadores uzbekos disputará primero la próxima pelea por el título de la WBA: Meliqo‘ziyev o Shekhov? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.