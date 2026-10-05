Un tiburón de 3,5 metros queda atrapado en un canal en Corea del Sur (video)

Corea del SurEn la zona del puerto norte de la ciudad de Busan, un tiburón de 3,5 metros se encontró en una situación inusual. Entró en un canal artificial cerca del puerto el 18 de septiembre y, a pesar de varios intentos por salir a mar abierto, no ha podido abandonar el canal por completo. Así lo informó Associated Press.

Los expertos suponen, por su apariencia y tamaño, que podría tratarse de un tiburón mako. Se dice que es probable que haya entrado al canal en busca de alimento.

Inicialmente, las autoridades intentaron dirigir al tiburón hacia mar abierto utilizando barcos para crear corrientes de agua. Sin embargo, el animal evitó las embarcaciones y permaneció dentro del canal. Luego, se intentó guiarlo hacia el mar utilizando una red especial de 50 metros de largo y 6,8 metros de alto.

Sin embargo, el segundo intento tampoco tuvo éxito total. La operación se detuvo porque la red se enganchó en el fondo del canal y el tiburón no quiso moverse. El 3 de octubre, se supo que el tiburón había regresado al interior del canal.

El inusual suceso despertó gran interés entre los habitantes de Busan y los turistas. Se informó que, para el 3 de octubre, más de 700 000 personas habían visitado la zona portuaria para ver al tiburón.

Actualmente, las autoridades buscan formas de devolver al tiburón a mar abierto de manera segura. Los expertos esperan que salga del canal de forma natural debido a los cambios en el nivel del agua y las corrientes.