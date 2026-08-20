El combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse Rodriguez

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El combate más caro de la historia: el supercombate entre Naoya Inoue y Jesse Rodriguez

El mundo del boxeo profesional se prepara para uno de los supercombates más esperados y mediáticos de los últimos años. Naoya Inoue, campeón mundial indiscutido del peso supergallo y número 1 del ranking P4P de The Ring, se enfrentará al estadounidense Jesse Rodriguez, campeón de 26 años y cuarto del ranking. Se han reservado dos enormes estadios japoneses para este duelo. ¿Qué bolsas récord ofrece a los boxeadores el proyecto Riyadh Season, liderado por el inversor saudí Turki Alalshikh?

Riyadh Season en Japón: dos estadios gigantes como opciones

En un principio, el equipo de Inoue planeaba organizar este enfrentamiento en el IG Arena de Nagoya, con capacidad para 17 000 personas. Sin embargo, tras la intervención de Turki Alalshikh, el evento ha alcanzado una escala sin precedentes:

  • Mizuho PayPay Dome (Fukuoka): Este estadio, con capacidad para 40 000 espectadores, ha sido reservado para febrero. En 1993 reunió a 55 000 personas para un espectáculo de lucha libre.

  • Tokyo Dome (Tokio): Esta legendaria arena, con capacidad para 57 000 espectadores, quedó reservada como alternativa para marzo. Naoya Inoue disputó allí su anterior combate contra Junto Nakatani.

Supercombate Inoue – Rodriguez: datos y cifras clave

Indicador

Naoya Inoue (Japón)

Jesse Rodriguez (Estados Unidos)

Posición en el ranking

The Ring P4P: 1.º

The Ring P4P: 4.º

Estatus

Campeón mundial indiscutido del peso supergallo

Campeón mundial del peso ligero (26 años)

Condición de peso

Peleará en su categoría

Dispuesto a subir de peso para enfrentarse a Inoue

Bolsa ofrecida

Más de 31 millones de dólares (aproximadamente cinco veces más que Rodriguez)

Más de 6,2 millones de dólares (más de 1.000 millones de yenes)

Organizador

Turki Alalshikh («Riyadh Season»)

Turki Alalshikh («Riyadh Season»)

El combate de unificación con Medina y la decisión final

Aunque Riyadh Season ofrece condiciones económicas astronómicas, el equipo de Jesse Rodriguez aún no ha dado una respuesta oficial definitiva.

El motivo es que el boxeador estadounidense planea disputar a finales de año un importante combate de unificación contra Cristian Medina, campeón de la OMB. Si Rodriguez supera con éxito esta prueba, uno de los mayores eventos de boxeo de la historia podría celebrarse en Japón a comienzos de 2027.

¿Creen que el joven y técnico Jesse Rodriguez puede subir de categoría y derrotar a Naoya Inoue, apodado «The Monster», en su propio país, o continuará el dominio absoluto del boxeador japonés?

Dejen su análisis y sus opiniones en los comentarios y compartan de inmediato esta noticia exclusiva con los aficionados al boxeo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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