B. Mönchengladbach — Hoffenheim: alineaciones y directo

·15·Deportes
B. Mönchengladbach — Hoffenheim: alineaciones y directo

El partido de la Bundesliga entre el B. Mönchengladbach y el Hoffenheim comienza el 18 de octubre a las 20:30 (hora de Tashkent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del B. Mönchengladbach: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. S., 4. Itakura K., 3. Lainer S., 36. Weigl J., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Honorat F.

Suplentes del B. Mönchengladbach: 33. Bats D., 39. Danfa I. M., 25. Hack R., 14. Pléa A., 20. Netz L., 22. Fraulo O., 18. Lainer S., 34. Reitz R., 7. Stöger K.

Entrenador del B. Mönchengladbach: Seoane G.

Alineación titular del Hoffenheim: 1. Baumann O. (capitán), 11. Grillitsch F., 7. Bülter M., 20. Bischof T., 34. Nsoki S., 10. Kramarić A., 2. Drexler T., 19. Jurásek D., 28. Prömel G., 22. Akpoguma K., 39. Bischof T.

Suplentes del Hoffenheim: 18. Samassékou D., 14. Kaderabek P., 15. Nuhu K., 5. Kabak O., 27. Tohumcu U., 47. Beier M., 32. Bogarde M., 9. Bebou I., 37. Philipp L.

Entrenador del Hoffenheim: Matarazzo P.

B. MönchengladbachHoffenheimBundesligaFútbolAlemania
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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