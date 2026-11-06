La era de Ronaldo ha terminado: el nuevo capitán de la selección de Portugal es oficialmente conocido

Toda una era histórica está cambiando en el fútbol portugués. Cristiano Ronaldo tras haber finalizado oficialmente su legendaria carrera en la selección nacional, se ha revelado el nombre del nuevo capitán principal del equipo.

Según informa el diario Notícias ao Minuto, el brazalete de capitán ha sido confiado ahora al experimentado centrocampista de 32 años, Bernardo Silva.

Nueva jerarquía de capitanes: Silva, Fernandes y Dias

El cuerpo técnico y la dirección de la selección nacional han establecido el nuevo orden de capitanes basándose en la experiencia y el número de partidos:

Capitán principal — Bernardo Silva: La estrella del Manchester City ha disputado un total de 115 partidos con la camiseta de Portugal, obteniendo el estatus de líder principal del equipo;

Segundo capitán — Bruno Fernandes: El capitán del Manchester Unitedcuenta con 97 partidos con la selección nacional;

Tercer capitán — Rúben Dias: El experimentado defensa central con 84 encuentros ocupa el tercer lugar;

Cuarto capitán — João Cancelo: Como cuarto vicecapitán de la lista, el lateral que ha disputado 77 partidos ha sido confirmado.

El legado inigualable de Ronaldo

La responsabilidad que recae sobre los nuevos capitanes es inmensa, ya que su predecesor estableció los mayores récords en la historia del fútbol mundial: