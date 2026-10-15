Hoffenheim - Beşiktaş: alineaciones y directo

·39·Deportes
Hoffenheim - Beşiktaş: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Hoffenheim y Beşiktaş comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Hoffenheim: 1. Baumann O. (capitán), 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 13. Bernardo, 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Hložek A., 5. Kabak O., 27. Kramarić A., 28. Machida K.

Suplentes del Hoffenheim: 29. Abraha N., 20. Conte B., 17. De Kat N., 15. Gendre V., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 9. Mörstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L., 22. Prass A., 39. Rotz M.

Entrenador del Hoffenheim: Ilzer C.

Alineación inicial del Beşiktaş: 1. Nübel A., 12. Agbadu E., 29. Fakili I., 10. Kökçü O. (capitán), 62. Murilo M., 4. Ndidi W., 9. Oh Hyeon-gyu, 15. Olaitan J., 11. Ouattara K., 53. Topçu E., 19. Trossard L.

Suplentes del Beşiktaş: 50. Akdağ U., 80. Alemdar D., 70. Birjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 8. Kayra Yılmaz K., 90. Kılıçsoy S., 21. Miretti F., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 33. Yılmaz R.

Entrenador del Beşiktaş: Italiano V.

En directo EN VIVO
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Fisnik Asllani (Hoffenheim) no debe sorprenderse por la tarjeta amarilla, el árbitro calmó la situación muy bien.
20
Ahora podemos echar un vistazo a las estadísticas, en concreto el número total de disparos: 2:4.
17
Gran juego de equipo del Beşiktaş, controlando el balón con muchos pases cortos. Si quieren encontrar un hueco en la defensa y marcar, la paciencia es clave.
13
Ozan Kabak (Hoffenheim) fue señalado en fuera de juego durante su carrera.
10
El Hoffenheim está mostrando un juego en equipo brillante. Se están pasando el balón maravillosamente. Excelente trabajo en equipo.
7
Orkun Kökçü (Beşiktaş) se prepara para sacar el córner.
5
Vladimir Coufal (Hoffenheim) centra el balón al área desde el saque de esquina.
3
¡Koki Machida (Hoffenheim) se eleva para rematar el centro al área, pero su cabezazo se estrella en el travesaño!
1
Arrancamos, el partido de hoy acaba de comenzar.
00:01
¡Por fin los jugadores saltan al campo! El Hoffenheim saca de centro.
00:00
El árbitro principal del partido de hoy será Lawrence Visser.
00:00
En los detalles de este partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes de que comience el juego.
00:00
Bienvenidos a la retransmisión en directo de hoy. Podéis seguir todos los momentos clave en el campo por escrito. Disfruten del partido.
HoffenheimBeşiktaşEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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