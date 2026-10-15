Hoffenheim - Beşiktaş: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Hoffenheim y Beşiktaş comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Hoffenheim: 1. Baumann O. (capitán), 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 13. Bernardo, 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Hložek A., 5. Kabak O., 27. Kramarić A., 28. Machida K.
Suplentes del Hoffenheim: 29. Abraha N., 20. Conte B., 17. De Kat N., 15. Gendre V., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 9. Mörstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L., 22. Prass A., 39. Rotz M.
Entrenador del Hoffenheim: Ilzer C.
Alineación inicial del Beşiktaş: 1. Nübel A., 12. Agbadu E., 29. Fakili I., 10. Kökçü O. (capitán), 62. Murilo M., 4. Ndidi W., 9. Oh Hyeon-gyu, 15. Olaitan J., 11. Ouattara K., 53. Topçu E., 19. Trossard L.
Suplentes del Beşiktaş: 50. Akdağ U., 80. Alemdar D., 70. Birjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 8. Kayra Yılmaz K., 90. Kılıçsoy S., 21. Miretti F., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 33. Yılmaz R.
Entrenador del Beşiktaş: Italiano V.
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