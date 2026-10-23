Stuttgart — B. Mönchengladbach: alineaciones y directo
El encuentro de la Bundesliga entre el Stuttgart y el B. Mönchengladbach comenzará el 23 de octubre a las 20:30 (hora local).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Stuttgart: 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jehl F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.
Suplentes del Stuttgart: 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt J., 20. Stergiou L., 26. Undav D.
Entrenador del Stuttgart: Hoeneß S.
Alineación titular del B. Mönchengladbach: 1. Nicolas M., 38. Bollin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Møya V., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.
Entrenador del B. Mönchengladbach: Blessin A.
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