Stuttgart — B. Mönchengladbach: alineaciones y directo

·7·Deportes
Stuttgart — B. Mönchengladbach: alineaciones y directo

El encuentro de la Bundesliga entre el Stuttgart y el B. Mönchengladbach comenzará el 23 de octubre a las 20:30 (hora local).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Stuttgart: 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jehl F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.

Suplentes del Stuttgart: 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt J., 20. Stergiou L., 26. Undav D.

Entrenador del Stuttgart: Hoeneß S.

Alineación titular del B. Mönchengladbach: 1. Nicolas M., 38. Bollin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Møya V., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

Entrenador del B. Mönchengladbach: Blessin A.

StuttgartB. MönchengladbachBundesligaFútbolAlemania
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

B. Mönchengladbach — Hoffenheim: alineaciones y directoB. Mönchengladbach — Hoffenheim: alineaciones y directo18 octubre 19:33Hamburger SV - Stuttgart: alineaciones y directoHamburger SV - Stuttgart: alineaciones y directo17 octubre 17:40Stuttgart — Atl. Madrid: alineaciones y directoStuttgart — Atl. Madrid: alineaciones y directo20 octubre 23:03Slovan Bratislava — Stuttgart: alineaciones y directoSlovan Bratislava — Stuttgart: alineaciones y directo14 octubre 23:41Manchester City y Juventus podrían luchar por Alexander NübelManchester City y Juventus podrían luchar por Alexander Nübel27 mayo 20:06El dilema del Bayern: Stuttgart dividido sobre la cuestión del porteroEl dilema del Bayern: Stuttgart dividido sobre la cuestión del portero26 mayo 15:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán