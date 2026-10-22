Hoffenheim — Lyon: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Hoffenheim y Lyon comenzará el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Hoffenheim: 1. Baumann O. (capitán), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.
Suplentes del Hoffenheim: 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Gendre V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.
Entrenador del Hoffenheim: Ilzer C.
Alineación inicial del Lyon: 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (capitán), 20. Bahere F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.
Suplentes del Lyon: 16. Abner Vinicius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.
Entrenador del Lyon: Fonseca P.
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