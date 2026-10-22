Hoffenheim — Lyon: alineaciones y directo

·29·Deportes
Hoffenheim — Lyon: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Hoffenheim y Lyon comenzará el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Hoffenheim: 1. Baumann O. (capitán), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.

Suplentes del Hoffenheim: 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Gendre V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.

Entrenador del Hoffenheim: Ilzer C.

Alineación inicial del Lyon: 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (capitán), 20. Bahere F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.

Suplentes del Lyon: 16. Abner Vinicius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Entrenador del Lyon: Fonseca P.

En directo EN VIVO
17
Dominik Greif (Lyon) está tendido en el suelo lesionado y el árbitro detiene el juego para la asistencia médica.
16
Tras un saque de esquina lanzado por Vladimír Coufal (Hoffenheim), el balón es despejado.
14
Gracias a un brillante bloqueo defensivo, el córner del Hoffenheim no trajo consecuencias.
13
Alexander Prass (Hoffenheim) dispara desde fuera del área hacia la esquina inferior derecha, pero Dominik Greif hace una parada brillante. El árbitro y su asistente señalan saque de esquina a favor del Hoffenheim.
13
El balón salió del campo. El Hoffenheim sacará de esquina.
10
Keito Nakamura (Lyon) saca el córner al área, pero Oliver Baumann atrapa el balón y desbarata el peligro.
9🟨
Hoffenheim - Lyon. Resultado: 0-0. Mats Rots (Hoffenheim) recibe una tarjeta amarilla del árbitro por una falta cometida poco antes.
7
Rémy Imbert (Lyon) intentó regatear a un rival, pero le robaron el balón.
5
Ozan Kabak (Hoffenheim) da un gran pase a Alexander Prass y este avanza hacia la portería.
1
Vaya, vaya, el partido de hoy está empezando ahora mismo.
00:01
¡Por fin los jugadores saltan al campo! Sacará el Hoffenheim.
00:00
El árbitro del partido de hoy será Halil Umut Meler.
00:00
Las alineaciones titulares ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
00:00
¡Hola y bienvenidos a nuestro directo escrito! Os traeremos actualizaciones instantáneas de todo lo que ocurra en el partido. Las alineaciones se anunciarán muy pronto.
HoffenheimLyonEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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