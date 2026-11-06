Declaración sorpresa en Taskent: ¿Se retira Islam Makhachev de las MMA?

El actual campeón de peso ligero de la UFC, uno de los luchadores más dominantes del mundo de las MMA, Islam Makhachev, ha anunciado que pronto pondrá fin a su carrera en las artes marciales mixtas.

El deportista ruso de 35 años, que visitó la capital de Uzbekistán para participar en los eventos del Campeonato Mundial de Sambo senior que comienza en Taskent, Olamsport.com reveló las razones de esta inesperada decisión en una entrevista exclusiva concedida a la publicación.

«Escucho a mi madre»: El motivo de su retirada

Makhachev enfatizó que el factor principal para abandonar el octágono es su familia, específicamente el deseo de su madre:

La postura de su madre: «Mi madre siempre ha estado en contra de que yo peleara y nunca ha aprobado este deporte»;

Conclusión final: «Siempre he escuchado a mi madre a lo largo de mi vida, así que pronto volveré a escucharla», declaró el poseedor del cinturón de la UFC, insinuando que el final de su carrera está cerca.

El Campeonato Mundial en Taskent y su estatus de invitado

Islam Makhachev se encuentra actualmente en la capital de Uzbekistán: