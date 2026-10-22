Kairat Almaty — Panathinaikos: alineaciones y directo

30 Los jugadores del Panathinaikos dejaron de celebrar ya que el árbitro Allard Lindhout hizo la seña del VAR para revisar el gol, muy probablemente para comprobar si hubo fuera de juego al inicio de la jugada.

29 ¡Gol! Tras el rechace, Andreas Tetteh (Panathinaikos) la manda al fondo de la red a quemarropa. El marcador es 0:3.

29 Imran Louza (Panathinaikos) se dispone a sacar de esquina después de que un defensa despejara bien el balón.

28 Andreas Tetteh (Panathinaikos) intenta avanzar, pero el defensa despeja el balón. El Panathinaikos sacará de esquina.

28 El disparo lejano de Marc Gual (Kairat Almaty) parecía que entraba, pero el balón se marchó rozando el poste derecho. Esta vez el portero tuvo suerte.

27 Azamat Tuyakbaev (Kairat Almaty) ejecuta un saque de esquina impreciso hacia el área penalti.

27 Edmilson (Kairat Almaty) no pudo conectar con sus compañeros dentro del área, su centro fue bloqueado. El balón salió del campo y se ha señalado saque de esquina. El Kairat Almaty puede continuar con sus acciones de ataque.

26 Imran Louza (Panathinaikos) ejecuta la falta, pero el balón es despejado.

25 Erkin Tapalov (Kairat Almaty) recibe una tarjeta amarilla por falta.

24 ¡Gol! Cyriel Dessers (Panathinaikos) ejecuta magistralmente el penalti a la escuadra izquierda, ¡sin dejar opciones al portero Temirlan Anarbekov!

24 Cyriel Dessers (Panathinaikos) asume la responsabilidad y ya coloca el balón.

23 Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty) hace falta al rival y Allard Lindhout hace sonar el silbato. El árbitro señala el punto de penalti. ¡El Panathinaikos gana un penalti!

21 Marc Gual (Kairat Almaty) filtra un pase preciso dentro del área a Alexander Mrinsky, pero Iñaki Peña sale a tiempo y despeja el peligro.

20 Cyriel Dessers (Panathinaikos) intenta conectar con Andreas Tetteh con un pase inteligente desde el pico del área, pero la defensa está atenta y despeja el peligro.

20 Cyriel Dessers (Panathinaikos) recibe un gran pase y saca un disparo potente desde media distancia, pero un defensa rechaza el balón.

17 Edmilson (Kairat Almaty) estuvo en el lugar correcto para atrapar el rechace y decidió disparar desde lejos, pero su intento fue bloqueado de inmediato.

16 Andreas Tetteh (Panathinaikos) entró al área, pero Temirlan Anarbekov salió a tiempo para detenerlo.

16 Posesión de balón: 24 a 76 %.

15 Vicente Taborda (Panathinaikos) lanzó el córner, pero los defensas despejaron con seguridad.

15 Santino Andino (Panathinaikos) intentó dar un pase, pero fue bloqueado. El Panathinaikos sacará un córner.

13 Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty) cayó en claro fuera de juego y el juez de línea levantó su bandera.

13 Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) puso el córner en el área, pero Iñaki Peña atrapó el balón y desbarató el peligro.

13 Azamat Tuyakbaev (Kairat Almaty) envía el balón al área, pero su intento es bloqueado y despejado. Kairat Almaty sacará de esquina.

12 Allard Lindhout hace sonar el silbato y Andreas Tetteh (Panathinaikos) es penalizado por falta en ataque. Una decisión acertada del árbitro.

11 Marc Gual (Kairat Almaty) dispara desde lejos, pero no se acomodó bien al balón y este se fue desviado por el lado del poste izquierdo.

10 Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) filtró un rápido pase al espacio para su compañero, que esperaba cerca de la línea de fuera de juego, pero un defensa interceptó el balón y despejó el peligro.

8 Aleksandr Mrinskiy envió un peligroso centro raso al área, pero los defensores lograron despejar. ¡Qué ocasión! El balón le llegó a Mark Gual, cuyo disparo desde fuera del área se marchó rozando el poste derecho.

6 ¡El balón al fondo de la red! Georgios Kyriakopoulos asiste de forma magistral a Vicente Taborda (Panathinaikos), que marca a quemarropa. El marcador es 0-1.

3 Azamat Tuyakbaev (Kairat Almaty) intentó pasar a Edmilson desde dentro del área, pero uno de los defensas leyó el peligro a tiempo y se quedó con el balón.

3 El Panathinaikos tiene el control del balón en este momento y maneja el ritmo del partido con pases precisos.

2 Erkin Tapalov (Kairat Almaty) intentó llegar al balón, pero también golpeó la pierna del rival. Allard Lindhout hizo sonar su silbato por falta. Tiro libre a favor del Panathinaikos.

1 El árbitro pitó y comenzó el partido.

19:31 El Panathinaikos pone el balón en juego.

19:30 El árbitro del partido de hoy será Allard Lindhout.

19:30 Puedes consultar las alineaciones antes de que comience el partido en la retransmisión en directo.