El defensa del Inter Stefan de Vrij se dirige inesperadamente a la liga griega

El experimentado defensa del Inter de Milán y de la selección de los Países Bajos, Stefan de Vrij, está cerca de dar un giro inesperado en su carrera. El jugador de 34 años, en calidad de agente libre, ha llegado a la fase final de las negociaciones para fichar por el Panathinaikos de Grecia. Esta decisión del defensa, que ha jugado al más alto nivel en la Serie A durante ocho años, ha sido una noticia sorprendente para muchos. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario Eindhovens Dagblad, Stefan de Vrij, formado en el Feyenoord, está listo para comenzar una nueva aventura en Atenas, la capital griega. Ha acumulado una gran experiencia en el fútbol italiano, disputando más de 300 partidos con la Lazio y el Inter. Actualmente, las partes están ultimando los detalles del contrato y se espera un anuncio oficial pronto.

El Panathinaikos terminó la temporada pasada con resultados decepcionantes, ocupando el cuarto lugar en la Superliga de Grecia. La directiva del club, que quedó a 20 puntos del campeón AEK, decidió realizar una reforma profunda en la plantilla. En el marco de estas reformas, el fichaje de este experimentado defensa demuestra las serias ambiciones del equipo.

Nuevo entrenador y cambios en la plantilla

Tras los malos resultados, el exentrenador del Liverpool, Rafael Benítez, fue destituido. Su lugar fue ocupado por el técnico danés de 38 años, Jacob Neestrup, conocido por su exitosa trayectoria en el FC Copenhague. Según Goal.com, el joven entrenador tiene como objetivo construir la línea defensiva alrededor de un líder que haya jugado en la élite del fútbol europeo, como Stefan de Vrij.

En Atenas, el jugador neerlandés se encontrará con caras conocidas. Jugará en el Panathinaikos junto a su compatriota Tonny Vilhena y Cyriel Dessers, quien tuvo un desempeño efectivo la temporada pasada. Este factor sin duda ayudará a Stefan de Vrij a adaptarse más rápidamente a su nuevo equipo y entorno.

Stefan de Vrij acumuló un palmarés muy rico durante su etapa en el Inter. Con los Nerazzurri, ganó tres títulos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas nacionales. Su mentalidad ganadora es considerada necesaria para el Panathinaikos, que no ha logrado ganar el campeonato desde 2010.

Actualmente, el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico y unirse a la concentración del equipo en los Países Bajos. Curiosamente, los griegos tienen previsto disputar un partido amistoso contra el Ajax de Ámsterdam durante su estancia. Para el defensa, que se perdió el último Mundial por lesión, este traspaso supone un nuevo aire.