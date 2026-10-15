Riga FC — Kairat Almaty: alineaciones y directo
El partido de la Conference League entre el Riga FC y el Kairat Almaty comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Tashkent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Riga FC: 12. Piric K., 40. Ankra A., 7. Auani R., 19. Badamosi M., 22. Diop M., 8. Yago Siqueira, 13. Jurkovskis R. (capitán), 21. Musa B., 18. Oulad M'Hand S., 23. Tonisevs M., 5. Vassom K.
Suplentes del Riga FC: 34. Chernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 10. Reginaldo Ramires, 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Taiwo A.
Entrenador del Riga FC: Gula A.
Alineación titular del Kairat Almaty: 1. Anarbekov T., 9. Edmilson, 28. Gual M., 19. Yukkola O., 14. Martinovic A. (capitán), 3. Mata L., 22. Mendonça G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen J., 25. Shirobokov A., 20. Tapalov E.
Suplentes del Kairat Almaty: 27. Abish M., 8. Baibek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 17. Tuyakbayev A.
Entrenador del Kairat Almaty: Urazbakhtin R.
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