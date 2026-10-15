Riga FC — Kairat Almaty: alineaciones y directo

·5·Deportes
Riga FC — Kairat Almaty: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre el Riga FC y el Kairat Almaty comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Tashkent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Riga FC: 12. Piric K., 40. Ankra A., 7. Auani R., 19. Badamosi M., 22. Diop M., 8. Yago Siqueira, 13. Jurkovskis R. (capitán), 21. Musa B., 18. Oulad M'Hand S., 23. Tonisevs M., 5. Vassom K.

Suplentes del Riga FC: 34. Chernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 10. Reginaldo Ramires, 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Taiwo A.

Entrenador del Riga FC: Gula A.

Alineación titular del Kairat Almaty: 1. Anarbekov T., 9. Edmilson, 28. Gual M., 19. Yukkola O., 14. Martinovic A. (capitán), 3. Mata L., 22. Mendonça G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen J., 25. Shirobokov A., 20. Tapalov E.

Suplentes del Kairat Almaty: 27. Abish M., 8. Baibek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 17. Tuyakbayev A.

Entrenador del Kairat Almaty: Urazbakhtin R.

Riga FCKairat AlmatyConference LeagueFútbolDirecto
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Panathinaikos - Borac Banja Luka: alineaciones y directoPanathinaikos - Borac Banja Luka: alineaciones y directoHoy 20:33Lugano — Estrella Roja: alineaciones y directoLugano — Estrella Roja: alineaciones y directoHoy 20:33Univ. Craiova — Getafe: alineaciones y directoUniv. Craiova — Getafe: alineaciones y directoHoy 20:33Hajduk Split — Ajax: alineaciones y directoHajduk Split — Ajax: alineaciones y directoHoy 20:33Egnatia — Midtjylland: alineaciones y directoEgnatia — Midtjylland: alineaciones y directoHoy 20:31Copa del Mundo: Nadador uzbeko sube al podio en los 1500 metrosCopa del Mundo: Nadador uzbeko sube al podio en los 1500 metrosHoy 16:45
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos