Panathinaikos - Borac Banja Luka: alineaciones y directo

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Panathinaikos - Borac Banja Luka: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre el Panathinaikos y el Borac Banja Luka comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Panathinaikos: 1. Peña I., 10. Andino S., 2. Calabria D., 22. Kamara E., 9. Dessers S., 6. de Vrij S. (capitán), 42. Kangwa K., 77. Kyriakopoulos G., 21. Unai A., 20. Taborda V., 55. van Drongelen R.

Entrenador del Panathinaikos: Neestrup J.

Alineación inicial del Borac Banja Luka: 72. Jurkas M., 4. Ćipetić B., 16. Herrera S., 12. Hiros A., 18. Jojić M., 7. Juričić L., 2. Meijers B., 98. Ogrinec S., 44. Roguljić A., 6. Saničanin S. (capitán), 77. Savić S.

Entrenador del Borac Banja Luka: Marinović V.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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