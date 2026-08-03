Sorteo decisivo en la Liga de Campeones: ya se conocen 7 emparejamientos

Se ha realizado el sorteo para la ronda más decisiva de las eliminatorias de la Liga de Campeones 2026/27. En la ceremonia celebrada el 3 de agosto en Nyon, Suiza, se determinaron los siete emparejamientos de playoffs que otorgan el pase a la fase de liga.

Algunos participantes aún se desconocen: los partidos de ida de la tercera ronda de clasificación se jugarán el 4 y 5 agosto, y los de vuelta el 11 de agosto. Por esta razón, en los resultados del sorteo el nombre de varios equipos aparece con el signo « / ».

El camino del Kairat hacia el AEK

El club kazajo Kairat debe vencer primero al equipo búlgaro Levski en la tercera ronda de clasificación. El ganador de este cruce se medirá en los playoffs contra el club griego AEK.

La primera misión del Kairat no es fácil: el partido de ida se jugará el 4 de agosto en Sofía y el de vuelta el 11 de agosto en Almatý. Solo el equipo que resulte vencedor tras los dos partidos luchará con el AEK por el billete a la fase de liga.

El Sabah también tiene una oportunidad histórica

El club azerbaiyano Sabah se medirá en la tercera ronda con el equipo danés Aarhus. El ganador de este enfrentamiento jugará en los playoffs contra el vencedor de la llave entre el Hapoel Be'er Sheva y el Estrella Roja.

Por lo tanto, al Sabah le quedan dos obstáculos para llegar a la fase principal de la Liga de Campeones: primero deberá derrotar al club danés y luego al campeón de Israel o de Serbia.

El rival del Celtic ya se conoce directamente

Uno de los emparejamientos más claros del sorteo es el duelo entre el Celtic y el LASK. Ambos clubes no participan en la tercera ronda de clasificación y pueden centrar su preparación directamente en los partidos de playoffs.

El club escocés no pudo superar la barrera del Kairat en esta misma fase la temporada pasada. Ahora, el Celtic luchará contra el representante austriaco para evitar que se repita el fracaso del año pasado.

Todos los emparejamientos de la Ruta de los Campeones

En la vía donde participan los campeones nacionales se han formado cinco emparejamientos de playoffs:

Emparejamientos de playoffs Levski / Kairat — AEK Celtic — LASK Dinamo de Zagreb / Kauno Žalgiris — Viking Mjällby / Slovan Bratislava — Ararat-Armenia / Celje Hapoel Be'er Sheva / Estrella Roja — Aarhus / Sabah

Seis ganadores de la tercera ronda saldrán de esta ruta, mientras que otros cuatro equipos se incorporarán directamente en los playoffs. Como resultado, cinco clubes conseguirán el pase a la fase de liga.

Grandes nombres podrían cruzarse en la Ruta Liga

Se ha organizado una ruta de liga independiente para los clubes que se clasificaron mediante un puesto destacado sin haber ganado su campeonato nacional.

En esta ruta se formaron los siguientes emparejamientos:

Emparejamientos de playoffs Fenerbahçe / Sturm — Sparta de Praga / Lyon Olimpiacos / NEC Nimega — Union Saint-Gilloise / Bodø/Glimt

Aquí despierta gran interés la sección donde potencialmente podrían participar el Fenerbahçe, el Lyon y el Sparta de Praga. Sin embargo, para llegar a los playoffs deben vencer primero a sus rivales de la tercera ronda de clasificación.

¿Cómo se distribuirán los siete billetes?

En la fase de liga de la Liga de Campeones 2026/27 participarán 36 equipos. De ellos, 29 obtuvieron el pase directo y las siete plazas restantes se completarán a través de los playoffs de clasificación.

Ruta de los Campeones — 5 equipos;

Ruta Liga — 2 equipos.

Los clubes derrotados en los playoffs no se quedarán sin competición europea. Serán transferidos directamente a la fase de liga de la Europa League.

¿Cuándo serán los partidos decisivos?

La fase de playoffs se disputa a doble partido (ida y vuelta):

Fase Fechas Partidos de ida 18–19 de agosto Partidos de vuelta 25–26 de agosto Sorteo de la fase de liga 27 de agosto

El equipo que se imponga en el marcador global tras los dos partidos avanzará a la fase de liga de la Liga de Campeones.

La intriga principal aún está por llegar

El sorteo definió las rutas de los playoffs, pero de los siete emparejamientos solo el del Celtic contra el LASK tiene a ambos contendientes claros. Al menos uno de los contendientes de los otros seis cruces se conocerá tras la tercera ronda de clasificación.

Para los aficionados de Asia Central y Azerbaiyán, la atención principal se centrará en el Kairat y el Sabah. Si ambos clubes superan sus próximos obstáculos, estarán muy cerca de la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa.

¿Cuál de los dos, Kairat o Sabah, crees que está más cerca de alcanzar la fase de liga de la Liga de Campeones? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!