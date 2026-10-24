Tras perder 1-2 ante el Aston Villa en el Villa Park durante la 8.ª jornada de la Premier League, sufriendo su primera pérdida de puntos de la temporada, Manchester City ve cómo el rendimiento de sus jugadores es objeto de intensos debates.

Aunque el doblete de Nicolas Jackson dio una victoria sensacional a los de Birmingham, el gol de Erling Haaland no fue suficiente para salvar a los «citizens». Manchester Cityes seguido de cerca por el influyente portal cityxtra.co.uk , cuyos analistas evaluaron individualmente las acciones de los miembros del equipo en este partido, puntuándolos en una escala de 10.

Defensa y portería: Colapso total y la versatilidad de Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov

La línea defensiva y el portero del City fueron las zonas más criticadas por los expertos, pero el defensa uzbeko se vio sólido en este contexto:

Abdukodir Khusanov — 6/10: El defensa de la selección nacional de Uzbekistán actuó con más audacia de lo habitual en la primera parte, sumándose activamente al ataque. Tras el descanso, debido a cambios tácticos, fue desplazado al centro del campo y casi no cometió errores de posicionamiento;

Gianluigi Donnarumma — 3/10 (Antihéroe): Perdió demasiado tiempo al sacar el balón, provocando un córner, y estuvo lento en el primer gol. Su error en el segundo gol fue calificado como terrible; el portero debe mejorar su juego urgentemente;

Marc Guéhi — 3/10: Se convirtió en el principal culpable del primer gol de Nicolas Jackson. Durante toda la primera parte le costó frenar al delantero del Villa, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido en el descanso;

Ruben Dias — 6/10: En los momentos en que el equipo estaba desorientado tras el rápido gol encajado, realizó una gran parada ante un disparo rival;

Josko Gvardiol — 6/10: Con el marcador 1-1, remató al poste. Su cabezazo tras un balón parado salió desviado; le faltó sangre fría.

Centro del campo y bandas: Misiones especiales y acciones desafortunadas

El centro del campo y los extremos destacaron por su tensión:

Iliman Ndiaye — 7/10 (Jugador del partido): En la primera parte estuvo cerca de marcar en dos ocasiones, estrellando el balón en el poste, y luego dio la asistencia del gol del empate. Fueron sus 60 minutos más significativos con la camiseta del City;

Elliot Anderson — 6/10: Fue activo en un partido disputado, pero cometió más errores de lo habitual;

Enzo Fernández — 5/10: Jugó uno de sus partidos más desafortunados, sin poder reforzar el ataque ni ayudar lo suficiente en defensa;

Rayan Cherki — 5/10: No pudo aprovechar una buena oportunidad, fue amonestado por una falta táctica y sustituido en el descanso;

Jérémy Doku — 5/10: Envió buenos pases a Cherki y Gvardiol por la banda, pero el defensa Matty Cash lo «anuló» casi por completo, y Doku mostró falta de claridad en momentos clave.

Ataque y suplentes

La situación en la línea de ataque y las valoraciones de los suplentes fueron las siguientes: