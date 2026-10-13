¿Qué dijo Rúben Dias sobre Abdukodir Khusanov antes del partido contra el PSG?

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¿Qué dijo Rúben Dias sobre Abdukodir Khusanov antes del partido contra el PSG?

El actual campeón de Inglaterra y gigante europeo « Manchester City» el defensa central líder Rúben Dias elogió el potencial y la habilidad de su compañero, el talentoso defensa uzbeko Abdukodir Khusanovantes de un importante encuentro de la UEFA Champions League.

En la conferencia de prensa oficial previa al intenso duelo contra el club francés PSG, la estrella portuguesa destacó el papel y las capacidades físicas de Khusanov en el equipo.

«Muy talentoso y físicamente fuerte»: los sinceros elogios de Dias

Rúben Dias describió la adaptación y las fortalezas del joven defensa uzbeko de la siguiente manera:

  • Un miembro de pleno derecho del equipo: «Khusanov es parte del equipo. Se ha integrado perfectamente en nuestra familia»;

  • Potencia física y potencial: «Es un jugador muy talentoso, físicamente muy fuerte. Abdukodir «Manchester City»es un jugador que puede aportar mucho y ayudar al equipo», enfatizó Dias.

Las estadísticas de Abdukodir Khusanov esta temporada

El defensa central uzbeko sigue consolidando su lugar en la plantilla de los «Citizens»:

  • Minutos de juego: Khusanov ha disputado un total de 6 partidos oficiales en todas las competiciones esta temporada;

  • Acciones: Aunque aún no ha registrado acciones decisivas (goles o asistencias), se está ganando la confianza del cuerpo técnico y de sus estrellas compañeras gracias a su sólido juego defensivo.

Detalles del gran duelo

  • Competición: UEFA Champions League, fase de liga, jornada 2;

  • Equipos: «Manchester City» — «PSG»;

  • Fecha y hora: Miércoles 14 de octubre;

  • Estadio: Manchester, Etihad Stadium.

Se espera que la posible participación de Khusanov en este superpartido entre dos gigantes europeos sea un gran acontecimiento para los aficionados al fútbol de Uzbekistán.

Abdukodir KhusanovManchester CityRúben DiasUEFA Champions LeagueFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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