Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG

En el marco de la Liga de Campeones de la UEFA, « Manchester City» y « PSG » los aficionados esperaban un duelo intenso y equilibrado. Sin embargo, tres goles anotados por los visitantes en la primera parte dejaron al estadio en shock. Las graves carencias defensivas de los «Citizens» no solo sellaron su segunda derrota de la temporada, sino que también pusieron fin a su racha de 8 victorias consecutivas.

Si Ferran Torres hubiera aprovechado el penalti, el marcador podría haber sido aún más desastroso para los ingleses. El vigente campeón de la Champions League demostró claramente hoy quién es el verdadero dueño del campo ante el City.

Tras el encuentro, la prestigiosa publicación « Euro-Football » analizó el partido en detalle, calificando a los pupilos de Enzo Maresca en una escala de 10 puntos e identificando a los tres jugadores más flojos de la noche.

« Manchester City» — Los tres jugadores con la nota más baja en el partido contra el PSG

1. Abdukodir Khusanov — 3,0 puntos

Uno de los principales problemas defensivos del City se manifestó en las bandas. Los expertos de la publicación señalan que fue precisamente en esa zona donde Khusanov pareció olvidar que debía marcar a su rival:

La libertad de Doué: Fue difícil explicar por qué el extremo parisino Désiré Doué quedó totalmente libre en casi cada ataque. Cuando recibía el balón, se abría un espacio inmenso frente a él, lo que provocó el primer gol;

Error en el segundo gol: Más tarde, se repitió la misma escena: Doué, sin marca frente al área, asistió a su compañero para el segundo gol;

Problemas posicionales: Abdukodir perdió su zona en varias ocasiones, dejando la línea defensiva expuesta y cometiendo entre 5 y 7 errores posicionales graves durante el partido.

2. Marc Guéhi — 3,0 puntos

Resulta curioso que el entrenador no tuviera prisa por sustituir a los jugadores más criticados en el centro de la defensa:

Acciones pasivas: Tras el 0-3, Maresca dio descanso a otros líderes, pero Marc Guéhi se mantuvo en el campo;

Los goles de Dembélé y Akliouche: Durante todo el partido, Guéhi evitó el contacto y esperó al rival de forma pasiva. Ousmane Dembélé creó una ocasión fácilmente bajo la «presión» simbólica de Guéhi para marcar el segundo gol. Más tarde, Akliouche anotó el cuarto de la misma manera.

3. Gianluigi Donnarumma — 3,0 puntos

Las intervenciones del portero italiano tampoco pudieron salvar al equipo de la difícil situación:

Reacción tardía: Pareció intentar suavizar la situación tras el penalti fallado por Torres, pero llegó tarde en los momentos decisivos;

Errores en el primer palo: En el cuarto gol, Donnarumma no logró cerrar su primer palo ante los disparos de Doué y Dembélé;

Estadísticas negativas: El disparo lejano de Vitinha tampoco fue muy complejo para el portero. Según los cálculos de los especialistas, su índice de paradas cayó a números negativos, y los cuatro goles encajados supusieron otro duro golpe a su estatus.

El equipo de Enzo Maresca debe sacar las conclusiones correctas de esta derrota y solucionar de inmediato el caos defensivo, de lo contrario, el City podría sufrir pérdidas aún mayores en la parte decisiva de la temporada.