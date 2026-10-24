En el marco de la 8ª jornada de la Premier League, se vivió uno de los duelos más intensos y sorprendentes de la semana. El club de Birmingham, Aston Villa recibió a uno de los gigantes actuales, Manchester Cityy logró una victoria inesperada por 2:1.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov fue titular con los mancunianos y se mantuvo activo en el centro de la defensa durante los 90 minutos.

Doblete de Jackson y respuesta rápida de Haaland

El encuentro en el estadio de Villa Park comenzó con un ritmo frenético y ataques constantes desde los primeros minutos:

Gol tempranero: Los locales lograron abrir el marcador en el minuto 6: Nicolas Jackson aprovechó un hueco en la defensa rival para anotar (1:0);

Haaland iguala: Al inicio de la segunda parte, los visitantes aumentaron la presión y en el minuto 52, el goleador noruego Erling Haaland empató el partido 1:1;

El gol de la victoria: Sin embargo, solo ocho minutos después, en el minuto 60, Nicolas Jackson marcó su segundo tanto, asegurando los 3 puntos vitales para el equipo de Birmingham.

Abdukodir Khusanov en el centro de la defensa

El joven talento uzbeko Abdukodir Khusanov intentó una vez más justificar la confianza como pilar defensivo delManchester City. A pesar de repeler varios ataques peligrosos, los «Citizens» se fueron sin puntos.

Ficha del partido:

Premier League. 8ª jornada

Aston Villa— Manchester City2:1