Abduqodir Husanovy su sueño de ganar la Champions League con el « Manchester City» han captado la atención de aficionados de todo el mundo. La lealtad del defensa uzbeko hacia el club y sus sinceras palabras de gratitud hacia los seguidores han sido muy bien recibidas. Sin embargo, el portero Gianluigi Donnarumma también fue mencionado en el debate sobre sus objetivos. Algunos aficionados no ocultaron su descontento con el rendimiento del guardameta italiano.

Abduqodir Husanov, que juega en el « Manchester City », está ganando la atención de los fans no solo por sus acciones en el campo, sino también por su actitud hacia el equipo.

Como es sabido, el defensa uzbeko de 22 años fue liberado de la concentración de noviembre de la selección nacional de Uzbekistán debido a una pequeña lesión. Actualmente permanece en el club trabajando en su recuperación física.

Mientras tanto, se publicaron en redes sociales las reflexiones de Husanov sobre su trayectoria en el « Manchester City » su relación con los fans y su mayor sueño. Sus palabras provocaron una cálida reacción de muchos amantes del fútbol.

« Llevar esta camiseta es una gran responsabilidad »

Husanov destacó que está orgulloso de defender los colores de un gran club como el « Manchester City ». Según él, el apoyo de los aficionados, tanto en los partidos fuera de casa como en los de local, da una gran fuerza a los jugadores.

« Estoy orgulloso de jugar en este club. El « Manchester City » tiene unos aficionados increíbles. Apoyan al equipo en gran número, tanto fuera como en casa. Llevar esta camiseta es una gran responsabilidad.

El apoyo de los fans significa mucho para mí. Quiero agradecerles personalmente. Incluso en los momentos difíciles, están con nosotros.

Queremos ganar aún más trofeos para ellos. Por supuesto, mi sueño es ganar la Champions League de la UEFA », dijo Abduqodir Husanov.

Precisamente esta última frase provocó un intenso debate entre los aficionados. Si bien muchos apoyaron el sueño del jugador uzbeko, otros mencionaron la situación actual del equipo y el tema de los porteros.

La pregunta sobre Donnarumma encendió el debate

Entre los comentarios, destacó especialmente el de una usuaria llamada Adoma Belinda.

« Husanov, ¿quieres ganar la Champions League con Donnarumma en la portería? » escribió ella.

Otros fans reaccionaron a esta opinión. Piscer Lager sugirió que Rulli sería una mejor opción que Gianluigi Donnarumma.

Gladys Kinya expresó una opinión contraria, recordando que el PSG ganó la Champions League con Donnarumma. Alabama Adakole y Mafeng Pam apoyaron la crítica inicial.

Otro aficionado, Musawenkosi Gatsheni, se dirigió a Husanov señalando que su compañero portero, Donnarumma, está cometiendo errores consecutivos.

Mx Max escribió en tono humorístico que el equipo debería llegar a la final y que el portero no debería cometer errores en los momentos decisivos del partido.

Así, el debate sobre el sueño de Husanov se trasladó rápidamente a la línea de porteros del « Manchester City » y a las posibilidades del equipo en la Champions League.

« Husanov es nuestro mejor defensa »

Sin embargo, la mayoría de los comentarios se centraron en apoyar al jugador uzbeko. Los fans elogiaron su velocidad, preparación física, juego fiable y actitud hacia el equipo.

Samson Zimba calificó a Husanov como un defensa leal, fuerte y rápido.

Mpho L. Kgaladi, como fan de los «Citizens», expresó su deseo de que los sueños del jugador uzbeko se hagan realidad.

Victor Jangaya destacó que es natural cometer errores en el fútbol, señalando que lo importante de una persona inspiradora es aprender de los errores y trabajar en ellos.

Algunos aficionados insistieron en que Husanov debería ser titular cada semana.

Raymond Ramshead escribió que debería jugar regularmente como defensa central, mientras que Wanyama Wanyama afirmó que considera al jugador uzbeko como el mejor defensa central actual del « Manchester City ».

Kony Madson también reconoció a Husanov como el mejor defensa central del equipo.

« ¡Confiamos en ti, Husanov! »

Otros comentarios de los fans también mostraron un gran respeto y confianza hacia el jugador uzbeko.

Yaya Ketelle escribió: « Husanov, ganaremos la Champions League, insha'Allah ».

Saman Hamad Kumia Saied deseó al jugador que sus sueños se cumplan.

Paytone Musambila Hammooya destacó especialmente su velocidad y fuerza física.

Joseph Mcdecel calificó las palabras de Husanov como « propias de un caballero ». LK Akha lo llamó « guerrero » y expresó que le gustaron sus palabras.

Elizabeth Burdaky subrayó que un verdadero fan debe apoyar a su equipo en cualquier situación.

Jacobo Eteru se dirigió al jugador uzbeko escribiendo: « Pase lo que pase, ¡tienes un lugar eterno en nuestros corazones, Husanov! »

Otros fans lo apoyaron con comentarios como « ¡Vamos, Husanov! », « ¡Confiamos en ti! », « ¡Tu sueño se hará realidad, amigo! ».

El sueño de Husanov unió a los fans del « City »

Al observar los comentarios, hay opiniones diversas sobre el rendimiento de Donnarumma. Sin embargo, la mayoría no ocultó su afecto por Abduqodir Husanov.

La velocidad, combatividad y lealtad del defensa uzbeko hacia el equipo son especialmente reconocidas por los fans. Su sueño de ganar la Champions League ha sido muy bien recibido.

Husanov es todavía un jugador joven. Tiene grandes objetivos por delante y muchas oportunidades para demostrar su valía a un nivel aún más alto.

Lo más importante es que el jugador uzbeko se está ganando una reputación y respeto no solo en nuestro país, sino también entre los fans internacionales del « Manchester City ». Ahora, una pregunta intriga a los seguidores: ¿cuándo se hará realidad el sueño de Abduqodir Husanov de levantar el trofeo de la Champions League?