Gol y asistencia de Douglas Luiz: La Juventus derrota al Lecce a domicilio

En el marco de la 8.ª jornada de la Serie A italiana, el club Juventus visitó al Lecce y logró una victoria 2-0 sólida e importante.

Los turineses sentenciaron el encuentro en la primera mitad y, gracias a este triunfo, mejoraron notablemente su posición en la tabla.

El recital de Douglas Luiz y dos goles en la primera parte

El protagonista del encuentro, el centrocampista brasileño Douglas Luiz, participó directamente en ambos goles de su equipo:

Minuto 29 (Apertura del marcador): En una jugada rápida y organizada, Weston McKennie aprovechó una asistencia de Douglas Luiz para adelantar a los visitantes (0-1);

Minuto 41 (Segundo gol de Luiz): Justo antes del descanso, el propio Douglas Luiz anotó para ampliar la ventaja de los turineses (0-2);

Disciplina y tarjeta roja: En los últimos instantes del partido (minuto 90+4), el defensa del Lecce, Gaspar, perdió los nervios y fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Tabla de posiciones: La Juventus sube al 7.º puesto

Estos tres puntos aumentan las posibilidades de los turineses en la lucha por las plazas europeas:

Juventus en la 7.ª posición: Tras esta victoria, la «Vecchia Signora» suma 14 puntos y asciende al 7.º lugar de la clasificación;

El Lecce se mantiene 12.º: Los locales cuentan con 9 puntos y ocupan la 12.ª posición de la tabla.

Ficha del partido:

Serie A. 8.ª jornada

Lecce — Juventus 0-2

25 de octubre, estadio Via del Mare