Gol y asistencia de Douglas Luiz: La Juventus derrota al Lecce a domicilio
En el marco de la 8.ª jornada de la Serie A italiana, el club Juventus visitó al Lecce y logró una victoria 2-0 sólida e importante.
Los turineses sentenciaron el encuentro en la primera mitad y, gracias a este triunfo, mejoraron notablemente su posición en la tabla.
El recital de Douglas Luiz y dos goles en la primera parte
El protagonista del encuentro, el centrocampista brasileño Douglas Luiz, participó directamente en ambos goles de su equipo:
Minuto 29 (Apertura del marcador): En una jugada rápida y organizada, Weston McKennie aprovechó una asistencia de Douglas Luiz para adelantar a los visitantes (0-1);
Minuto 41 (Segundo gol de Luiz): Justo antes del descanso, el propio Douglas Luiz anotó para ampliar la ventaja de los turineses (0-2);
Disciplina y tarjeta roja: En los últimos instantes del partido (minuto 90+4), el defensa del Lecce, Gaspar, perdió los nervios y fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla.
Tabla de posiciones: La Juventus sube al 7.º puesto
Estos tres puntos aumentan las posibilidades de los turineses en la lucha por las plazas europeas:
Juventus en la 7.ª posición: Tras esta victoria, la «Vecchia Signora» suma 14 puntos y asciende al 7.º lugar de la clasificación;
El Lecce se mantiene 12.º: Los locales cuentan con 9 puntos y ocupan la 12.ª posición de la tabla.
Ficha del partido:
Serie A. 8.ª jornada
Lecce — Juventus 0-2
25 de octubre, estadio Via del Mare
Goles: Weston McKennie 29', Douglas Luiz 41'.
Lecce: Falcone, Fatah (Monteiro, 46'), Ngom, Gabriel (Ndaba, 60'), Veiga, Gallo, Gaspar, Geubbels (Esteban, 71'), Kaba (Siebert, 46'), Maleh, Ndri (Gandelman, 86').
Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Gatti, Cambiaso (Cabal, 68'), Douglas Luiz (Sarr, 83'), McKennie (Alaybegovic, 90'), Koopmeiners, Woltemade, Kolo Muani (Boga, 68').
Amonestación: Gaspar 77'.
Expulsión: Gaspar 90+4'.
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