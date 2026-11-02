El Napoli derrotado en Turín: la Juventus logra una victoria sólida y sube al 7º puesto
En el choque central de la 10ª jornada de la Serie A italiana, la Juventus de Turín recibió al Napoli en casa y celebró una victoria importante y sólida por 2-0.
Este encuentro, recordado por la lucha intensa, la tensión y una expulsión, terminó en un resultado adverso para los pupilos de Massimiliano Allegri. Los locales sumaron 3 puntos valiosos gracias a dos goles en la segunda mitad.
Drama en el Allianz Stadium: goles tardíos y tarjeta roja
El encuentro se desarrolló desde los primeros minutos bajo una alta intensidad y mucha tensión:
Tensión en la primera parte: Ambos equipos se centraron mucho en la defensa. El árbitro se vio obligado a mostrar tarjetas amarillas a jugadores como Luiz, Lucumí y Marianucci durante los primeros 45 minutos;
Gol de Alaybegovic (minuto 70): En el minuto 70, la joven estrella turinesa Alaybegovic rompió la defensa rival y puso a la Juventus por delante en el marcador — 1-0;
Napoli con uno menos (minuto 75): Tras el gol, el defensa visitante Marianucci, incapaz de controlar sus nervios, cometió una falta y fue expulsado (tarjeta roja);
El punto final de Boga (minuto 87): Jérémie Boga, quien entró en el minuto 72 en lugar del goleador Alaybegovic, culminó con éxito un contraataque en el minuto 87 para sentenciar el partido — 2-0.
Situación en la tabla de clasificación
Esta victoria fue de gran importancia para el equipo de Turín:
Juventus: Con 17 puntos, la «Vecchia Signora» ha subido al 7º puesto de la clasificación;
Napoli: El club napolitano dirigido por Allegri se quedó con 14 puntos y cayó al 8º lugar.
Ficha del partido:
Serie A. 10ª jornada
Juventus — Napoli 2-0
Fecha y estadio: 1 de noviembre, Allianz Stadium
Goles: Alaybegovic 70, Boga 87.
Amonestaciones: Luiz 16, Lucumí 20, Marianucci 38, Alaybegovic 71, Marin 90+1.
Expulsión: Marianucci 75 (Napoli).
Alineaciones:
Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí (Kelly, 72), Cabal, Luiz, Koopmeiners, McKennie (Gatti, 46), Alaybegovic (Boga, 72), Kolo Muani (Zhegrova, 59), Woltemade.
Napoli: Meret, Di Lorenzo (Rrahmani, 46), Marianucci, Marin, Olivera (Beukema, 79), Politano (Vergara, 58), Anguissa (Giovane, 79), McTominay, De Bruyne (Gilmour, 46), Lang, Lucca.
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