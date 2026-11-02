El Napoli derrotado en Turín: la Juventus logra una victoria sólida y sube al 7º puesto

En el choque central de la 10ª jornada de la Serie A italiana, la Juventus de Turín recibió al Napoli en casa y celebró una victoria importante y sólida por 2-0.

Este encuentro, recordado por la lucha intensa, la tensión y una expulsión, terminó en un resultado adverso para los pupilos de Massimiliano Allegri. Los locales sumaron 3 puntos valiosos gracias a dos goles en la segunda mitad.

Drama en el Allianz Stadium: goles tardíos y tarjeta roja

El encuentro se desarrolló desde los primeros minutos bajo una alta intensidad y mucha tensión:

Tensión en la primera parte: Ambos equipos se centraron mucho en la defensa. El árbitro se vio obligado a mostrar tarjetas amarillas a jugadores como Luiz, Lucumí y Marianucci durante los primeros 45 minutos;

Gol de Alaybegovic (minuto 70): En el minuto 70, la joven estrella turinesa Alaybegovic rompió la defensa rival y puso a la Juventus por delante en el marcador — 1-0;

Napoli con uno menos (minuto 75): Tras el gol, el defensa visitante Marianucci, incapaz de controlar sus nervios, cometió una falta y fue expulsado (tarjeta roja);

El punto final de Boga (minuto 87): Jérémie Boga, quien entró en el minuto 72 en lugar del goleador Alaybegovic, culminó con éxito un contraataque en el minuto 87 para sentenciar el partido — 2-0.

Situación en la tabla de clasificación

Esta victoria fue de gran importancia para el equipo de Turín:

Juventus: Con 17 puntos, la «Vecchia Signora» ha subido al 7º puesto de la clasificación;

Napoli: El club napolitano dirigido por Allegri se quedó con 14 puntos y cayó al 8º lugar.

Ficha del partido:

Serie A. 10ª jornada

Juventus — Napoli 2-0

Fecha y estadio: 1 de noviembre, Allianz Stadium

Goles: Alaybegovic 70, Boga 87.

Amonestaciones: Luiz 16, Lucumí 20, Marianucci 38, Alaybegovic 71, Marin 90+1.

Expulsión: Marianucci 75 (Napoli).

Alineaciones: