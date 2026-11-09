La Juventus remonta dos veces y firma un empate vibrante ante la Fiorentina

En el encuentro estelar que cerró la 11.ª jornada de la Serie A, el club turinés de la Juventus visitó a uno de sus rivales históricos, la Fiorentina . El intenso y disputado duelo en el estadio Artemio Franchi terminó con un empate 2-2.

Los hombres de Luciano Spalletti, a pesar de ir por detrás en el marcador en dos ocasiones, mostraron carácter para igualar y llevarse un punto de Florencia.

Goles rápidos, cambios tácticos y el cabezazo clave de Bremer

El partido se jugó a un ritmo frenético y estuvo lleno de choques intensos desde el inicio:

Minuto 4, inicio fulgurante: Muy activos desde el pitido inicial, los locales abrieron el marcador por medio de Pellegrino, poniendo a los «Viola» por delante rápidamente — 1-0;

Minuto 32, la respuesta de Woltemade: Tras media hora de juego, el delantero de la Juventus, Nick Woltemade, aprovechó su oportunidad para restablecer el equilibrio — 1-1;

Minuto 54, el nuevo golpe de Njié: Al inicio de la segunda parte, los florentinos aumentaron la presión y Njié batió la portería rival, poniendo el 2-1;

Minuto 66, el gol crucial del defensa: Tras varios cambios realizados por Spalletti, los turineses aprovecharon una jugada a balón parado: el defensa central Bremer anotó un gol importante para fijar el resultado final en 2-2.

Ficha del partido y alineaciones

Serie A. 11.ª jornada Fiorentina — Juventus 2-2 8 de noviembre, estadio Artemio Franchi Goles: Pellegrino (4'), Njié (54') — Woltemade (32'), Bremer (66'). Amonestaciones: Cabal (13'), Bremer (22'), Oulai (50'), Kolo Muani (73').

Fiorentina: David De Gea, Jiménez, Drăgușin, Vieri, Mário, N'Dour, Oulai (Fagioli, 65'), Mastantuono, Poté (Brescianini, 65'), Njié (Gnonto, 86'), Pellegrino (Beto, 86').

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí (Gatti, 89'), Cabal (Çelik, 57'), McKennie (Ekhator, 78'), Koopmeiners, Luiz, Boga (Alaybegovic, 57'), Kolo Muani, Woltemade (Zhegrova, 57').

Situación en la tabla

Tras la 11.ª jornada, ambos equipos se sitúan en la clasificación de la siguiente manera: