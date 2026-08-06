Douglas Luiz rechaza la oferta del Everton y elige quedarse en la Juventus

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Douglas Luiz rechaza la oferta del Everton y elige quedarse en la Juventus

El centrocampista de la Juventus de Turín, Douglas Luiz, rechazó continuar su carrera en la Premier League inglesa. Según Gazzetta.it, el brasileño declinó firmemente el serio interés del Everton y comunicó que, por ahora, no tiene intención de abandonar Italia. Sobre ello, Goal.com informa .

La primera temporada del jugador en la Juventus estuvo por debajo de lo esperado y posteriormente también jugó cedido. A pesar de ello, el exfutbolista del Aston Villa atraviesa ahora una especie de nuevo comienzo en Turín y está cada vez más convencido de que quedarse es la decisión correcta para reactivar su carrera.

La confianza de Luciano Spalletti y los cambios sobre el terreno de juego

El entrenador Luciano Spalletti tuvo una gran influencia en esta decisión. Desde los primeros días de la pretemporada, el técnico mostró su confianza en el jugador, lo alineó con regularidad en los amistosos de verano y lo convirtió en una pieza importante del proyecto para la nueva temporada.

Douglas Luiz comenzó todos los amistosos de verano como titular, formando una pareja estable en el centro del campo con Manuel Locatelli. Aunque en los primeros partidos Spalletti le exigió una mayor intensidad, el futbolista elevó su rendimiento sobre el terreno de juego y empezó a mostrar poco a poco por qué la Juventus pagó alrededor de 50 millones de euros por él en el verano de 2024.

El interés de los clubes ingleses y los planes de futuro

En particular, su sólida actuación contra el Chelsea permitió al jugador recuperar su reputación en el mercado inglés. El interés de los clubes de la Premier League sigue siendo fuerte y el Everton fue uno de los últimos equipos en dar el paso.

Sin embargo, pese a las ofertas de los clubes ingleses, la prioridad actual de Douglas Luiz es continuar en la Juventus. El centrocampista quiere dejar atrás las dificultades de la temporada pasada, disfrutar de más minutos y justificar la inversión realizada por los bianconeri.

Mientras tanto, Spalletti también sigue de cerca al futbolista. El entrenador está convencido de que puede convertirse en un jugador muy valioso para el sistema del equipo si se le utiliza en las condiciones adecuadas. Por ello, el brasileño sigue en el centro de los planes de la Juventus y aspira a convertir este verano en un punto de inflexión en su carrera.

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Jahongir Tursunov
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