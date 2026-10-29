Derrota sensacional de la Juventus, gran victoria del Napoli: resultados de la 9.ª jornada de la Serie A

La 9.ª jornada del campeonato italiano registró resultados inesperados y prolíficos con los equipos líderes. La Juventus de Turín perdió de forma sensacional por 0-2 en su visita al Genoa, perdiendo puntos vitales.

Al mismo tiempo, el Napoli celebró una victoria convincente por 4-1 en el campo del Monza, anotando cuatro goles sin respuesta y continuando su ascenso en la tabla de posiciones.

El tropiezo en Génova: el Genoa resolvió el partido en la primera mitad

Los turineses no pudieron resistir la presión intensa y los contraataques rápidos del rival en este encuentro fuera de casa:

El gol rápido de Ehizibue: En el minuto 12, el jugador local Ehizibue abrió el marcador, sorprendiendo a la defensa de la Juventus (1-0);

La superioridad de Baldanzi: En el minuto 28, Baldanzi puso el 2-0, complicando la situación de los turineses;

Los cambios en la segunda parte no sirvieron de nada: Tras el descanso, a pesar de realizar varios cambios y volcarse al ataque, los turineses no pudieron romper la defensa compacta del Genoa. Tras la 9.ª jornada, la Juventus se mantiene en la 8.ª posición con 14 puntos.

El show ofensivo del Napoli: 4 goleadores diferentes

El partido fuera de casa contra el Monza estuvo bajo el dominio total de los napolitanos:

Højlund abrió el marcador: Ya en el minuto 10, Rasmus Højlund adelantó al Napoli (0-1);

La breve respuesta del Monza: En el minuto 43, Varela restableció el equilibrio para los locales, llevando a los equipos al descanso con un 1-1;

La lluvia de goles en la segunda mitad: En la segunda parte, el club napolitano tomó el control total del juego: Matteo Politano (48), Marin (62) y el suplente Kevin De Bruyne (67) marcaron sucesivamente para sellar el 1-4 final;

Situación en la tabla: Tras esta gran victoria, el Napoli alcanzó los 14 puntos y subió al 7.º puesto por diferencia de goles.

Datos del protocolo oficial

Serie A italiana. 9.ª jornada

Genoa — Juventus 2-0

Goles: Ehizibue (12), Baldanzi (28);

Alineación del Genoa: Leali, Østigård, Marcandalli, Vásquez, Ehizibue (Melegoni, 69), Frendrup, Amorin (Viaf, 82), Baldanzi (Messias, 69), Vitinha, Ellertsson (Mitaj, 41), Osmajić (Colombo, 82);

Alineación de la Juventus: Vicario, Gatti (Woltemade, 46), Bremer, Lucumí, Luis Douglas (Koopmeiners, 77), Cambiaso (Cabal, 59), Kalulu, Sarr (Boga, 59), Kolo Muani, McKennie, Alaybegovic (Zhegrova, 46).

Monza — Napoli 1-4

Goles: Varela (43) — Højlund (10), Politano (48), Marin (62), De Bruyne (67);

Alineación del Monza: Ternqvist, Lucchesi (Antov, 74), Birindelli, Goglichidze, Bakun, Foe, Colombo, Mangas, Ngonge (Colpani, 60), Varela, Robinson (Ceballos, 69);

Alineación del Napoli: Milinković-Savić, Di Lorenzo, Rrahmani (Marianucci, 46), Marin, Olivera, Lobotka, Anguissa (De Bruyne, 63), McTominay, Politano (Vergara, 63), Højlund (Lucca, 81), Ngonge.

Los partidos de la 9.ª jornada confirmaron una vez más que la lucha por el título y las plazas europeas en el campeonato italiano es más intensa que nunca.