Massimo Mauro: si Douglas Luiz corre más, será ideal para la Juventus

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Massimo Mauro: si Douglas Luiz corre más, será ideal para la Juventus

El exfutbolista italiano y reconocido analista Massimo Mauro Gazzetta dello Sport declaró en una entrevista concedida al diario la Juventus que compartió su opinión sobre la campaña de fichajes del club y la situación de la plantilla. Según él, el equipo turinés está ahora casi completo y cada línea se ha reforzado con suplentes fiables. Así lo informa Goal.com informa .

En su análisis, Mauro valoró positivamente los fichajes de verano del equipo y se detuvo especialmente en las cualidades de los jugadores de la plantilla. Según sus palabras, habría hecho falta otro centrocampista defensivo experimentado y fiable para perfeccionar el equipo, aunque los recursos actuales también son suficientes para aspirar a grandes objetivos.

Las cualidades y las carencias de Douglas Luiz

Aunque destacó el gran potencial técnico del centrocampista Douglas Luiz, el analista también realizó algunas críticas sobre su juego. Gazzetta dello Sport informa de que el brasileño es capaz de dar pases prácticamente sin cometer errores, pero que su movilidad y su actividad sobre el terreno de juego no están al nivel exigido.

«Douglas Luiz es un jugador técnicamente muy fuerte, capaz de dar pases casi sin cometer errores. Si corriera un poco más y se moviera de forma más dinámica, se convertiría en el futbolista ideal para el estilo que exige el entrenador», afirmó Mauro. También añadió que el jugador no debe limitarse a dar pases bonitos, sino que tiene que mostrarse más incisivo sobre el campo y demostrar sus cualidades de liderazgo.

La competencia en la plantilla y los planes de futuro

Al referirse a la competencia en la portería y en otras posiciones, el analista destacó que esta situación solo puede beneficiar a los recién llegados. La competencia entre Mattia Perin y los demás porteros ayuda a mantener un nivel de forma general constante en el equipo.

En opinión de Massimo Mauro, ningún jugador del equipo debería pensar que tiene su puesto asegurado. En la Juventus solo Kenan Yildiz puede estar completamente tranquilo respecto a su lugar en el once titular, mientras que todos los demás jugadores deben luchar por su puesto en cada entrenamiento.

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