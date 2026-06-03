Incendio en hotel de Delhi deja 21 muertos



Un gran incendio en Delhi, la capital de la India, ha segado numerosas vidas. Se ha confirmado que al menos 21 personas fallecieron a consecuencia de la tragedia.

Citando fuentes policiales, la agencia Reuters informó que el incidente ocurrió el 3 de junio en un hotel del distrito de Malviya Nagar, situado en la zona sur de la ciudad.

Se informó que ciudadanos extranjeros que habían acudido a la zona para recibir tratamiento en centros médicos cercanos también se alojaban en el hotel. Se dice que hay más de 15 extranjeros entre las víctimas.

Las autoridades locales describen el suceso como uno de los incendios más graves registrados en Delhi en los últimos años. Gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencia, se salvaron al menos 40 vidas.

Según los informes preliminares, el incendio podría haberse originado en el restaurante Lemon Green, ubicado en la planta baja del hotel. Actualmente se está investigando para determinar las causas exactas del incidente.

Según el funcionario de la administración local Jitendra Kumar, los factores relacionados con la operación del restaurante se consideran la hipótesis principal sobre el origen del fuego.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el suceso como una «tragedia profundamente dolorosa». Expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Además, el gobierno anunció una ayuda económica de 200.000 rupias para los familiares de los fallecidos y de 50.000 rupias para los heridos.