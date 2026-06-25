Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres

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Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres

El 24 de junio, los habitantes de Londres fueron testigos de una escena inusual. La aparición de un dragón gigante volando por el cielo de la ciudad sorprendió a mucha gente e incluso asustó a algunos en los primeros momentos.

Resultó que se trataba de una acción especial organizada con motivo del estreno de la tercera temporada de la famosa serie «House of the Dragon». Como parte del evento, un modelo de dragón mecánico de 8 metros de largo sobrevoló lugares emblemáticos de Londres, como la Torre de Londres y el río Támesis.

El modelo del dragón fue creado por una empresa aeronáutica alemana y tiene un peso de 13 kilogramos. El desarrollo y la preparación de este proyecto duraron casi tres meses.

Esta acción inusual despertó un gran interés en las redes sociales. Muchos usuarios compartieron videos del momento en que el dragón gigante volaba por el cielo, calificándolo como una de las campañas publicitarias más impactantes para el estreno de la serie.

LondresLa Casa del DragónTorre de LondresTámesis
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