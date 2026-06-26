El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes

En la provincia de Konya, situada en la parte central de Turquía, un aterrador fenómeno geológico observado en los últimos años preocupa seriamente a los científicos y a la población local. En esta región, considerada una de las principales zonas agrícolas del país, se están formando cientos de socavones gigantes debido a la sequía y a la drástica disminución de las aguas subterráneas.

Según los expertos, en la cuenca de Konya se han registrado hasta ahora 684 grandes socavones . Uno de los más grandes tiene 228 metros de ancho y 171 metros de profundidad . Mientras que anteriormente estos socavones se producían de forma natural, se destaca que hoy en día su rápida proliferación se debe principalmente a la actividad humana.

Los científicos explican que, debido a la sequía prolongada, los agricultores están sobreexplotando las aguas subterráneas. Se han excavado miles de pozos, legales e ilegales, en la zona, lo que ha provocado el rápido agotamiento de las reservas de agua. Cuando las capas de agua subterránea disminuyen, las rocas pierden su estabilidad y la superficie del suelo se desploma inesperadamente.

Según datos del WWF Turquía, gran parte de los pozos de la cuenca de Konya son ilegales. Los expertos subrayan que esta situación no solo aumenta el riesgo geológico, sino que también podría afectar negativamente a la seguridad alimentaria de Turquía.

Los geólogos afirman que algunos agricultores intentan rellenar arbitrariamente los socavones aparecidos. Sin embargo, este enfoque es peligroso ya que, al persistir el vacío subterráneo, el hundimiento puede repetirse.

Los especialistas proponen como solución principal el uso racional de los recursos hídricos, el cultivo de productos agrícolas adaptados al clima en lugar de cultivos que demandan mucha agua y la implementación de tecnologías modernas de ahorro de agua.

Los expertos advierten que si continúa la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el número de socavones en la cuenca de Konya aumentará aún más, lo que supondría un grave riesgo para la agricultura y el futuro de toda la región.