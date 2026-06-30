Mujer de 63 años es madre por primera vez

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Mujer de 63 años es madre por primera vez

En Azerbaiyán, una mujer de 63 años se convirtió en madre por primera vez tras 38 años anhelando un hijo. Así lo informó Natig Makharramov, doctor en ciencias médicas.

Según el médico, la mujer siguió diversos tratamientos durante muchos años y finalmente logró dar a luz a un bebé sano con la ayuda de la medicina moderna.

Natig Makharramov calificó este caso como uno de los logros importantes de la medicina, señalando que la salud de la madre y el bebé es buena. Deseó una vida sana y feliz al recién nacido y a su madre.

Este suceso ha generado amplios debates en Azerbaiyán, y muchos usuarios de redes sociales califican el hecho como un verdadero milagro.

AzerbaijanNatig Makharramov
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