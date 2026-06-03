Puerta del Infierno: El fuego que arde desde hace más de 70 años

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Puerta del Infierno: El fuego que arde desde hace más de 70 años

Uno de los lugares más misteriosos y famosos de Asia Central se encuentra en Turkmenistán. Conocido como la "Puerta del Infierno" por lugareños y turistas, este sitio ha atraído la atención mundial durante años con su extraordinaria apariencia.

El gas natural que brota de las profundidades de la tierra ha estado ardiendo ininterrumpidamente allí durante casi medio siglo. Por la noche, las llamas y el resplandor rojizo que emanan del cráter crean un paisaje surrealista.

El fuego natural ha estado ardiendo desde la década de 1970.

Algunos científicos sostienen que el fuego perpetuo en la "Puerta del Infierno" está causando problemas ambientales. Por ello, en los últimos años se han presentado diversas propuestas para extinguirlo.

TurkmenistánAsia CentralPuerta del Infierno
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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