Mujeres sin hiyab podrían ser encarceladas — Talibán

El Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de los Talibán en la provincia de Herat, Afganistán, emitió una nueva advertencia al público. Establece que las familias deben asegurar que las mujeres cumplan estrictamente con los códigos de vestimenta prescritos. De lo contrario, se podrían tomar medidas legales y ocurrir arrestos. AmuTV informó sobre esto, citando fuentes locales y documentos obtenidos.

Según una copia del documento publicada por el medio, los hombres no deben permitir que las mujeres de sus familias salgan sin hiyab. Las mujeres pueden ser arrestadas por la policía de moralidad de los Talibán y colocadas en una prisión especial para mujeres en los siguientes casos:

si caminan por la calle sin pañuelo en la cabeza;

si tienen el rostro descubierto;

si se las ve con ropa ajustada;

si usan cosméticos.

El documento enfatiza que estos requisitos se basan en el código moral de los Talibán. Según este, los tutores masculinos de la familia son directamente responsables de garantizar que las mujeres cumplan con las normas de vestimenta establecidas. Se señala que se pueden aplicar medidas legales y arrestar a las mujeres si se violan las reglas.

Además, la orden define estrictamente el cumplimiento de los requisitos y la responsabilidad de los parientes masculinos. Las personas que no cumplan con las reglas pueden ser arrestadas y entregadas a las autoridades judiciales de los Talibán.

Se informa que esta decisión se conoció tras una grabación de audio difundida en Herat. Según fuentes locales, la grabación de audio pertenece a la policía de moralidad de los Talibán y establece que esta medida fue adoptada después de una reunión local y entrará en vigor el 6 de junio.

La grabación de audio también menciona que los activistas vecinales y los imanes de las mezquitas tienen la tarea de informar al público sobre los nuevos requisitos. Según los residentes locales, la supervisión de la vestimenta de las mujeres en la ciudad de Herat se ha intensificado en los últimos meses. Se han establecido puntos de control especiales en áreas concurridas de la ciudad con este fin.