En Francia, una sola palabra detuvo a los saqueadores y salvó una tienda de la destrucción

·8·Mundo
En Francia, una sola palabra detuvo a los saqueadores y salvó una tienda de la destrucción

En las redes sociales europeas se difunden ampliamente videos sorprendentes grabados durante los disturbios nocturnos en Francia. Este video muestra cómo una breve exclamación en la calle logró detener a una multitud enfurecida y a saqueadores que intentaban atacar un establecimiento comercial.

En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes enmascarados intentando romper los escaparates de una tienda para entrar, cuando la situación da un giro inesperado.

La frase que cambió todo

Los videos muestran claramente cómo el curso de los acontecimientos cambió en cuestión de segundos:

  • El ataque de los saqueadores: Un grupo vestido de negro y con máscaras intentó forzar las puertas de cristal de la tienda con objetos de madera y metal;

  • Advertencia y resistencia: En ese momento, varios ciudadanos que estaban frente al edificio salieron al encuentro de los atacantes y los instaron a detenerse gritando: «¡Es la tienda de una mujer musulmana

  • Retirada inmediata: Estas palabras tuvieron un efecto inmediato en los atacantes; dejaron de golpear, levantaron las manos en señal de paz y se alejaron del lugar sin causar ningún daño a la tienda.

Debates en redes y reacción pública

El video de este incidente provocó intensos debates entre la comunidad europea y los usuarios de las redes:

  • Respeto y solidaridad: Muchos usuarios destacan que, incluso durante los disturbios más intensos, ciertos valores y el respeto hacia los compatriotas pueden evitar destrucciones peligrosas;

  • La supervivencia de la propiedad: Mientras que varios comercios cercanos fueron destruidos y saqueados esa misma noche, esta tienda se salvó precisamente gracias a este factor.

Estas imágenes demostraron una vez más que, incluso en medio de protestas y disturbios, el factor humano y la solidaridad tienen un impacto poderoso.

FranciaVideosMujer musulmanaAtaques a tiendasSolidaridad
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

9 de octubre: Día Mundial del Correo y eventos históricos9 de octubre: Día Mundial del Correo y eventos históricos9 octubre 10:22Un avión destruido tras un ataque con misiles en el aeropuerto internacional de RiadUn avión destruido tras un ataque con misiles en el aeropuerto internacional de Riad9 octubre 18:00Tensión en Francia: La Torre Eiffel y el Museo del Louvre bajo amenazaTensión en Francia: La Torre Eiffel y el Museo del Louvre bajo amenazaAyer 14:53Las inundaciones en Nepal alcanzan los 2.560 millones de dólares en daños: detalles del desastreLas inundaciones en Nepal alcanzan los 2.560 millones de dólares en daños: detalles del desastre4 septiembre 11:05Israel destruyó tres escuelas en el sur del LíbanoIsrael destruyó tres escuelas en el sur del Líbano18 julio 17:21Pago rechazado: un cliente rompe botellas de vino por valor de 9 000 dólaresPago rechazado: un cliente rompe botellas de vino por valor de 9 000 dólares16 septiembre 18:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos