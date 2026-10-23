Las ventas de Gucci siguen cayendo: Kering planea cerrar 125 tiendas

La famosa marca de moda italiana Gucci lleva más de tres años experimentando una caída en sus ventas. Su propietario, el grupo francés Kering, planea reducir su red de tiendas en al menos 125 establecimientos para finales de 2026, según informó Reuters.

Según datos de Kering, los ingresos de Gucci en el tercer trimestre de 2026 fueron de 1.291 millones de euros. Esto supone un descenso del 6 % en términos comparables respecto al mismo periodo del año anterior. Ajustando los efectos cambiarios, la caída es del 4 %.

Las ventas de la marca se han visto afectadas negativamente, especialmente por la menor afluencia de clientes en las tiendas de China. Los ingresos de la red propia de Gucci cayeron un 9 %. En Norteamérica, la situación se mantuvo relativamente estable.

Los ingresos totales del grupo Kering en el tercer trimestre alcanzaron los 3.345 millones de euros. Esta cifra es casi igual a la del año pasado en términos reportados, pero supone una caída del 1 % en términos comparables.

La empresa ha cerrado 105 tiendas en términos netos durante los primeros nueve meses. Se planea una reducción de al menos 125 tiendas para finales de año. Al mismo tiempo, se está reforzando el enfoque en marketing, calidad de producto y servicio al cliente para recuperar el interés en Gucci.

El CEO de Kering, Luca de Meo, tiene como objetivo duplicar el margen de beneficio de la empresa desde el 11,1 % de 2025 para finales de la década. Para ello, se prevé controlar los costes, optimizar la red de ventas y mejorar las cadenas de suministro.

Sin embargo, los analistas señalan que el recorte de costes por sí solo podría no ser suficiente para recuperar la demanda de la marca. Mientras el director creativo de Gucci, Demna, intenta aumentar el atractivo de la marca mediante nuevas colecciones, la recuperación de las ventas sigue siendo uno de los principales retos.

Como dato, el grupo Kering también posee otras marcas de moda como Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen, además de Gucci.