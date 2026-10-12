En Turquía, dos hermanas toman una bebida de una tienda cerrada y dejan el dinero bajo la puerta (video)

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En Turquía, dos hermanas toman una bebida de una tienda cerrada y dejan el dinero bajo la puerta (video)

En el distrito de Osmangazi de Bursa, Turquía, dos hermanas tomaron una bebida frente a una tienda cerrada y deslizaron el dinero bajo la puerta. La honestidad de las niñas fue captada por una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales.

Según la agencia Anadolu, el incidente ocurrió el 8 de octubre en el barrio de Intizam, en Bursa. Mustafa Targay, de 57 años y comerciante desde hace casi 30 años, había cerrado su tienda para ir a rezar.

En ese momento, dos hermanas que llegaron a comprar una bebida encontraron la tienda cerrada. Tomaron la bebida que estaba fuera, mostraron el dinero a la cámara de seguridad y lo deslizaron por debajo de la puerta.

El dueño de la tienda descubrió el gesto de las niñas tras revisar las grabaciones de la cámara por sugerencia de un vecino. Comentó sentirse profundamente conmovido por el suceso.

Más tarde, Mustafa Targay invitó a las hermanas y a su padre a la tienda para entregarles varios regalos. Expresó su alegría al ver que las niñas crecen con tanta honestidad y conciencia.

Las imágenes del incidente se difundieron en las redes sociales, captando la atención de muchas personas.

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