Detalles de los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales en Francia

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Detalles de los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales en Francia

Las recientes protestas masivas y disturbios sociales de finales de octubre en Francia se convirtieron nuevamente en enfrentamientos violentos y disturbios con la policía. Según la información oficial del Ministerio del Interior, durante los eventos del 24 de octubre, las fuerzas del orden detuvieron a un total de 1 314 manifestantes.

Tras perderse el control de la situación en las calles, para garantizar la seguridad en todo el país, 70 000 policías y gendarmes fueron desplegados, produciéndose enfrentamientos directos entre las fuerzas especiales y los manifestantes en los centros urbanos.

Lanzamiento de piedras, gases lacrimógenos y heridos: ¿Qué ocurrió en las calles?

Las tensiones en las ciudades francesas estuvieron marcadas por el caos y la destrucción:

  • Asaltos violentos de las fuerzas especiales: Las imágenes captadas por redes sociales y cámaras muestran el uso activo de porras, escudos y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes;

  • 53 policías heridos: Durante los tensos enfrentamientos con los manifestantes, al menos 53 agentes de las fuerzas del orden resultaron heridos de diversa consideración;

  • Incendios y saqueos: Durante las protestas se registraron 75 incendios provocados en todo el país, y 24 comercios fueron saqueados por grupos que aprovecharon el caos.

La ola de octubre: tercera fase de los disturbios

Estas protestas en Francia no son una sorpresa, sino la continuación de una profunda crisis social que persiste desde hace semanas:

  • Arrestos récord a mediados de octubre: Poco antes de estas manifestaciones (durante la primera quincena de octubre), la policía había detenido a más de 1 800 activistas, y a más de 2 400 en la siguiente ola;

  • El balance total supera los 5 500: Solo en octubre, el número total de detenidos en el país superó los 5 500, lo que demuestra que el descontento contra la política gubernamental sigue siendo alto en la sociedad francesa;

  • Régimen de seguridad de emergencia: Para evitar nuevos disturbios a gran escala, el gobierno mantiene patrullas reforzadas en lugares públicos, centros comerciales y nodos de transporte.

La situación en las calles francesas se ha convertido en una dura prueba para ambas partes, y persiste el riesgo de una mayor escalada de la tensión social.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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